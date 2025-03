Jeux







Red Ninja: End of Honor est un jeu d'action/infiltration développé par Tranji Studios et édité à l'époque par Vivendi, sorti sur PlayStation 2 et Xbox en 2005.On incarne Kurenai, une femme devenue kunoichi suite à un évènement tragique, qui doit s'infiltrer dans le clan du Lézard Noir afin de venger la mort de son père.L'héroïne dispose de plusieurs attaques de mêlée mais est très fragile et le joueur doit ainsi privilégier une approche par surprise au lieu de bourriner dans le tas. Elle peut aussi compter sur la jeune kunoichi Akemi pour l'aider dans sa quête. Le jeu se déroulant durant l'ère Sengoku au Japon, on y rencontre des figures historiques dont Oda Nobunaga.Le coté sexy de Kurenai a souvent été mis en avant, le jeu avait été initialement teasé dans le magasine américain Playboy, et au Japon il y avait plusieurs events promotionnels dans des maid café avec des hôtesses en cosplay.Le jeu Red Ninja n'aura pas su convaincre la critique journalistique de l'époque, souffrant d'une bonne concurrence des divers jeux vidéo des genres ninja et infiltration.Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un push par la communauté pour que le jeu rejoigne le programme de conservation des jeux rétro nommé Dreamlist, initiative de CD Projekt pour leur store GOG.Afin de remercier de l'engouement pour un retour de Red Ninja, D.K le chara-designer de Red Ninja a même réalisé un dessin de Kurenai, qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Coïncidence, dans la même semaine l'artiste avait publié un autre artwork sur Kurenai pour fêter les 20 ans du jeu.Si vous souhaitez soutenir le jeu pour qu'il apparaissent sur GOG, votez ici :Aujourd'hui, les droits sur le personnage de Kurenai et de l'IP Red Ninja doivent certainement être chez Microsoft, ayant racheté Activision-Blizzard eux-même ayant racheté Vivendi à l'époque. C'est qu'en ils veulent pour une rétrocompatibilité des vieux jeux Bethesda-Activision-Blizzard sur Xbox Series...