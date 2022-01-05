profile
Tomb Raider : Legacy of Atlantis
name : Tomb Raider : Legacy of Atlantis
platform : Xbox Series X
editor : Amazon Game Studios
developer : Crystal Dynamics
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/12/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 217
visites since opening : 519996
subscribers : 4
bloggers : 1
La reine est de retour en 2026
Actualité






Raiders,

Comme l'a dit Lara, « Des années se sont écoulées ». Nous sommes ravis de vous présenter non pas un, mais deux nouveaux jeux Tomb Raider.

Ayant travaillé sur la franchise Tomb Raider pendant plus de 20 ans, c’est un honneur pour moi que de pouvoir reprendre le flambeau et développer cet incroyable héritage. Tomb Raider propose des aventures palpitantes qui divertissent, inspirent et poussent les joueurs à se dépasser. Cette mission reste le fil conducteur de chacun des nouveaux chapitres que nous développons.

Nous sommes ravis de présenter aux fans la plus grande aventure de Lara Croft à ce jour avec Tomb Raider: Catalyst (2027), ainsi qu’une réinterprétation de ses premières aventures dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis (2026). Les deux aventures proposent d'incarner l’exploratrice, charismatique et intrépide, armée de ses pistolets et interprétée par la talentueuse Alix Wilton Regan.

Dans le sillage d’un cataclysme mythique, des secrets oubliés refont surface et des gardiens énigmatiques se réveillent. Tomb Raider: Catalyst vous propose de suivre Lara Croft dans une nouvelle aventure à travers le nord de l’Inde. Quand les chasseurs de trésors les plus célèbres du globe convergent dans la région, Lara se lance dans une course contre la montre pour découvrir la vérité cachée sous ce paysage fragmenté et stopper ceux qui voudraient utiliser son pouvoir à leur profit. Alors que l’ancien monde se heurte au présent, Lara doit naviguer entre alliés et rivaux pour empêcher une catastrophe et préserver un secret qui pourrait transformer le futur.

Grâce à l'Unreal Engine 5, Catalyst présente le plus grand monde de Tomb Raider jamais créé, un terrain de jeu vertical foisonnant où la nature sauvage se déploie sans limites, des sommets vertigineux aux déserts infinis en passant par les jungles denses et ruines légendaires drapées de mystère. Cet environnement dynamique mettra à l'épreuve votre habileté et votre ruse. Grâce à son agilité légendaire, Lara explorera un monde rempli de secrets, s’aventurera dans des tombes oubliées parsemées de casse-têtes sophistiqués et déchiffrera des mystères antiques avec son esprit brillant et son équipement d’aventurière sur mesure.

2026 marque le 30e anniversaire de la franchise Tomb Raider. C'est donc le moment idéal pour rendre hommage aux débuts de Lara Croft et présenter sa première aventure à un tout nouveau public. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, codéveloppé avec nos talentueux partenaires de Flying Wild Hog, est une véritable réinvention du jeu original. Nous avons soigneusement repensé l'expérience pour la rendre encore plus passionnante. Développé entièrement sous Unreal Engine 5, le jeu bénéficie d’une refonte splendide des environnements iconiques de la série, d’un design sonore immersif, de mécaniques modernes et de nouvelles surprises, tout en restant fidèle à l’esprit de l’original.

Les deux jeux sont conçus pour offrir des expériences captivantes qui plairont aux fans de longue date et sauront satisfaire les nouveaux joueurs en pleine découverte. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue ! Nous sommes ravis de vous compter parmi nous.

Ce que nous venons de partager ne représente qu’un avant-goût de l’aventure qui attend Lara dans ces deux jeux incroyables. Nous avons hâte de vous en révéler plus très bientôt.

Préparez-vous à l’aventure, la vraie !

Noah Hughes, Directeur créatif, Crystal Dynamics


Pour être honnête je ne suis pas encore satisfait des visuels de Lara dans Tomb Raider: Catalyst pour 2027 et on verra en temps et en heure, mais pour Legacy of Atlantis j'ai vraiment hâte oui. La semaine prochaine je posterais mon top 2025 avec mon top attente 2026, vous connaissez déjà une des prétendantes .

Je dois encore trouver l'édition 20th Anniversary de Rise of the Tomb Raider sur Xbox One et je me ferais ce marathon 1-6 Remastered / Legend / Anniversary / Underworld / Reboot et incluant désormais donc Legacy of Atlantis à la fin .

Bonus - Comparaison de Vilcabamba :
    tags : tomb raider
    liquidsnake66, burningcrimson, nindo64, gareauxloups, volran
    posted the 12/12/2025 at 04:32 PM by masharu
    comments (6)
    aozora78 posted the 12/12/2025 at 04:34 PM
    senseisama posted the 12/12/2025 at 05:03 PM
    Elle est de retour plis belle que jamais... mais en IA
    narustorm posted the 12/12/2025 at 05:04 PM
    Je prend le tout
    rogeraf posted the 12/12/2025 at 05:20 PM
    Shadow of the Tomb Raider étant sorti en 2018. Ils n'ont pas intérêt a se rater avec celui-ci, sinon licenciements et fin de la boite
    liquidsnake66 posted the 12/12/2025 at 05:36 PM
    senseisama en ia ?
    taiko posted the 12/13/2025 at 07:24 AM
    liquidsnake66 laisse tomber c'est devenu un mot compte triple.

    Y'a sa tenue d'underworld en maillot?
