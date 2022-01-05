Divers

Premièrement DLsite, si vous avez suivi mes articles sur la censure des produits +18 au Japon commanditée par VISA et Mastercard, c'est une plateforme commerciale japonaise où éditeurs et indépendants peuvent vendre leur jeux et app, dont des jeux pour adultes (mais ça n'est pas le sujet ici, enfin quoi que ça pourrait être ambigu pour certains d'entre vous...)Deuxièmement, pour ceux qui ne le savent pas ici et je pense qu'il y en a malgré la populaire du genre cette décennie, L'ASMR désigne la sensation cognitive de bien être d'un son ou visuel bien spécifique. C'est devenu très populaire sur YouTube notamment où "les gens parlent tout bas devant le micro", en gros.Maintenant que vous avez ces 2 informations, on passe à la news du jourCertains éditeurs shadowdrop des jeux, d'autres shadowdrop du fan-service. Koei Tecmo a sorti aujourd'hui sur DLsite une compilation d'enregistrements ASMR pour la promotion de la compile d'Atelier Ryza DX comprenant une version définitive des 3 jeux. Dans cet enregistrement .MP3 intitulé "Atelier Ryza ASMR: A Soothing Rest and Promise for Tomorrow" qui chronologiquement se place officiellement après la fin d'Atelier Ryza 3, on entend en mode ASMR Ryza et Klaudia les 2 héroïnes dans leur activité d'alchimistes, de l'exploration en forêt à la composition des produits jusqu'à épuisement (littéralement). Ci-dessous un très court aperçu.Ce n'est pas nouveau puisque plus tôt dans l'année en mars dernier, Koei Tecmo avait déjà réalisé ce même exercice d'ASMR mais avec Dead or Alive Xtreme afin de promouvoir le jeu PS5 DOAXVV Prism où l'héroïne Misaki découvre "en mode ASMR" de nouvelles installations sur la plage et profite d'un bon bain dans un jacuzzi.A bon entendeur, ça coute 10€. L'ASMR Ryza comporte 7 pistes audio pour une durée totale de 80min.