Série d'articles spéciaux Tomonobu Itagaki. On va revenir sur l'évolution des apparences de Kasumi des séries Dead or Alive (DOA) et Ninja Gaiden. Malheureusement contrairement à Ayane elle n'apparaitrait pas dans Ninja Gaiden 4 à venir le 21 octobre (semaine prochaine), au moment où je poste cet article des margoulins ont accès au jeu depuis 1 semaine déjà, on le saurait déjà si elle était présente.Créée par Itagaki et étant son personnage favori de la série, Kasumi devait initialement être un personnage masculin avant que son créateur ne change les plans. Kasumi deviendra rapidement une concurrente de charme face à d'autres héroïnes populaires du même genre notamment Mai Shiranui dont Koei Tecmo obtiendra une collaboration pour DOA5 et DOA6.Surnommée la princesse ninja ou encore la kunoichi de la destiné, Kasumi est la seconde héritière du clan Mugen Tenshin après son frère Hayate. Elle est adorée et protégée par les villageois, contrairement à sa demi-soeur Ayane née d'une relation interdite. Mais un jour alors que Kasumi était absente, l'oncle banni de la famille, le vagabond Raidou et père d'Ayane, attaque le clan afin d'obtenir une technique secrète et bat son neveu Hayate au point que ce dernier ne peut plus combattre. Alors qu'elle est censée rester au village pour assurer l'ordre en tant que 18e maitre, Kasumi part en quête de vengeance et devient alors une paria sur laquelle Ayane a désormais pour objectif de la tuer. Participant au premier tournoi de Dead or Alive, Kasumi gagne en final et rencontre Raidou qu'elle réussi à battre mais se fait ensuite capturer par les organisateurs, DOATEC, qui ont pour projet de créer une armée de ninja en la clonant...Je vais inclure 2-3 apparences secondaires qui n'ont pas d'importance dans le scénario globale de la série mais qui restent centrées sur une apparence ninja et qui contribuent à la personnalité calme et réfléchie de Kasumi, c'est simplement histoire d'être exhaustif.Et oui, certains ne le savent peut être pas mais Kasumi apparaît pour la première fois à l'écran avec la version blanche de son kimono bleu iconique comme apparence par défaut ici dans le premier DOA. Mais en réalité dès DOA++ sur arcade 1 an avant DOA2 il y a inversement des positions de sélection, cette apparence devient la seconde tenue du personnage.Dans le tout premier jeu, le kimono blanc est court, sans manche et avec un large décolleté mais Kasumi porte également un short moulant rouge. Dans le dos du kimono figure l'icone du clan Mugen Tenshin. Cette apparence est nommée "Blanc Immaculé".Avec DOA2, le kimono prend son design définitif et devient plus "risqué" en supprimant le short moulant. Le motif sur le devant représente des fleurs de cerisier (sakura).DOA4 introduira une version noire avec des bordures dorées comme version alternative de ce kimono.Nommée "Lapis Brillant", c'est donc l'apparence principale de Kasumi, présente depuis premier opus mais canonisée seulement à partir de DOA2. Comme le surnom de Kasumi l'indique et contrairement à la version blanche, ce cette version bleu dispose d'épaules bouffantes rappelant les robes de princesses (Princesse Peach, les princesses de Disney...).A partir de DOA3, un motif représentant 2 cygnes est visible sur le devant de son kimono. Son wakizashi (= petit sabre de samouraï) nommé "Lune Voilée" est également visible dans son dos, attaché au obi blanc qui lui serre son habit.La 3e apparence principale de Kasumi à travers les jeux, mais qui deviendra optionnel avec les derniers opus (vendu en DLC et cie....).Kasumi porte un habit d'entrainement ninja blanc et rouge rappelant son kimono blanc. Existe également en version noire.Une apparence exclusive à la version améliorée arcade DOA++, mais qui servira probablement de base d'inspiration pour de 3 futures apparences à voir plus bas dans cet article.Une armure ninja composée principalement d'un justaucorps blanc et des épaulettes.Servant comme la nouvelle apparence principale juste après les 2 kimono bleu et blanc, c'est une combinaison shozoku c'est à dire les tenues ninja dans leur représentation la plus simple, populaire notamment dans la fiction. Par exemple Ryu Hayabuza dans les premiers Ninja Gaiden avant le reboot Xbox portait une combinaison shozoku.Habituellement noire, Kasumi ici possède une version de couleur rouge bordeaux et avec toujours ces épaules d'apparence bouffantes.Cette combinaison aura une version moderne notamment sans manche dans le remaster DOA2 Ultimate, cette version deviendra la tenue principale de la clone Kasumi Alpha dans le jeu DOA Dimensions.Une apparence de "Princesse Ninja", littéralement. Un justaucorps blanc sous un kimono de même couleur entièrement ouvert pour une apparence régalienne avec collier, bijoux et tiare.Voici quelques concept-art de cette apparence :Pour sa "première apparition" dans la série Ninja Gaiden, Kasumi apparaît avec une "version améliorée" combinant le design de ses 2 kimonos originaux, alliant ainsi épaules dénudée et gants de ninja avec l'extrémité en forme bouffante pour toujours garder ce coté "princesse", avec seulement l'icone de son clan Mugen Tenshin recouvrant son dos. Son obi devient rouge et le motif blanc sur le devant de son kimono devient ici coloré.Pour ceux qui n'ont joué à NGS2, en réalité Kasumi n'apparait que de dos, brièvement et sans montrer son visage. Des hackers ont pu contourner le jeu pour voir en caméra libre son modèle 3D, au final assez différent des Dead or Alive jusque-là.Il aura fallu attendre DOA6 en 2019 (soit 10 ans...) pour avoir cette apparence manette en main pour Kasumi, et encore réservée aux acheteurs de la version Digital Deluxe du jeu...Kasumi a une toute nouvelle apparence principale : Une combinaison ninja noire, conçue pour la distinguer de Kasumi Alpha qui dupe tout le monde, mais également pour coller avec la team Hayabuza noir vêtu et l'ambiance sombre du jeu Ninja Gaiden 3: Razor's Edge sorti tout juste après DOA5. Des combattantes jouables de NG3 c'est Kasumi qui est la plus "sage" visuellement malgré la présence du décolleté large exactement comme celui de ses 2 kimonos d'origine.Une combinaison ninja blanche qui rappelle les combinaisons moulantes des kunoichi de la série de visual novel +18 Taimanin dont l'héroïne Asagi a elle-même une variante blanche de sa combinaison. Cette tenue apparaissait également dans le jeu mobile Dead or Alive 5 Infinite avec les 2 kimonos originaux et la combinaison noire NG3.Histoire de rendre son jeu plus accessible notamment pour la scène compétitive, Koei Tecmo donne un toute nouvelle apparence pour Kasumi. Exit donc une apparence suggestive, désormais l'héroïne porte une combinaison intégrable encore plus complète que sa version DOA5/NG3, sans aucune décolleté.Peut être un pur hasard mais j'aime bien comment le colorie blanc de cette tenue pourrait être un vague clin d'oeil à son apparence exclusive de DOA++.Quelle est votre apparences préférées à travers les opus ? Je pense que son apparence dans Ninja Gaiden Sigma 2 est ma préférée.Bonus :La semaine prochaine, même devoir mais ça sera autour d'Ayane, puis on fera un versus peut être.