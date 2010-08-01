profile
Bayonetta
12
Likers
name : Bayonetta
platform : Xbox 360
editor : Sega
developer : PlatinumGames
genre : action
multiplayer : non
european release date : 01/08/2010
us release date : 01/05/2010
japanese release date : 10/29/2009
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.bayonetta.com/
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 10/31/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 197
visites since opening : 476572
subscribers : 4
bloggers : 1
Bayonetta - Ils ne voulaient pas de lunettes, Kamiya a fait pression
Divers


La petite anecdote du jour. On apprend par Hideki Kamiya, le créateur de Bayonetta, que des responsables (des personnes de chez SEGA ou des sous-traiteurs sans les nommer) ne voulaient pas que le personnage porte des lunettes, lunettes qui constitueront pourtant l'un des éléments iconiques du chara-design de la sorcière. Kamiya a alors refusé et fait pression pour conserver cet élément. Dans son tweet, il a également corrigé une idée reçue comme quoi ce serait lui qui avait dit que les lunettes de Bayonetta "c'était un peu comme un sous-vêtement", ces propos sont attribués à Yuji Shimomura, le directeur des animations du jeu.

Mari Shimazaki, la chara-designer de Bayonetta, a également partagé son anecdote sur le sujet, disant que Kamiya lui a personnellement demandé de rajouter des lunettes à Bayonetta.



Automaton - https://automaton-media.com/en/news/the-glasses-stay-on-bayonettas-most-iconic-design-feature-was-in-danger-of-being-removed-by-publishers-but-hideki-kamiya-refused-to-compromise/
    tags : sega bayonetta platinum games
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 10/31/2025 at 06:20 PM by masharu
    comments (4)
    nicolasgourry posted the 10/31/2025 at 06:23 PM
    La question, c'est pourquoi il voulait qu'elle porte des lunettes, ça signifiait quoi exactement pour lui.
    adamjensen posted the 10/31/2025 at 06:24 PM
    Ca lui va super bien en tout cas.
    keiku posted the 10/31/2025 at 06:32 PM
    nicolasgourry la vrai question est pourquoi des non créatif devrait décider de ce que les artistes font ?
    nicolasgourry posted the 10/31/2025 at 06:34 PM
    keiku ça c'est un autre sujet.
