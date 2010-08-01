Divers







La petite anecdote du jour. On apprend par Hideki Kamiya, le créateur de Bayonetta, que des responsables (des personnes de chez SEGA ou des sous-traiteurs sans les nommer) ne voulaient pas que le personnage porte des lunettes, lunettes qui constitueront pourtant l'un des éléments iconiques du chara-design de la sorcière. Kamiya a alors refusé et fait pression pour conserver cet élément. Dans son tweet, il a également corrigé une idée reçue comme quoi ce serait lui qui avait dit que les lunettes de Bayonetta "c'était un peu comme un sous-vêtement", ces propos sont attribués à Yuji Shimomura, le directeur des animations du jeu.Mari Shimazaki, la chara-designer de Bayonetta, a également partagé son anecdote sur le sujet, disant que Kamiya lui a personnellement demandé de rajouter des lunettes à Bayonetta.