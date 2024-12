Divers

J'ai repris l'activité de ce groupe en mars dernier après une pause de 5 mois sur le dernier article que j'avais posté en 2023.Voici les articles marquant de l'année 2024 sur Waifukyo concernant nos héroïnes préférées.Les Top de l'Année 2024:Les waifus JV de l'été 2024 :Autres articles intéressants :- Le successeur coréen de Stellar Blade ?- Retour sur Kay Vess de Star War Outlaws :- Le cas Mouthwashing et sa communauté :Pour 2025 j'essaierais d'être plus productif sur de nouveaux articles (comme en 2023 avec de vrai articles dédiés à des héroïnes) et réactif à l'actualité non seulement du jeux vidéo mais d'autres médias également, par contre je ne peux rien promette haha.J'ai aussi écris pas mal d'articles couvrant les différentes censures en 2024, entre la jaquette de Lollipop Chainsaw RePop modifiée par Limited Run Games, la critique de Yuji Horii sur les censures sur le remake de Dragon Quest III, jusqu'à la modification de l'apparence de Rouge the Bat dans le dernier jeux Sonic ou encore les modifications sur le fonctionnement de la caméra dans Guilty Gear Strive et Zenless Zone Zero. Je continuerais à couvrir ce genre d'actualité du mieux que je peux.Allez, on se voit l'année prochaine