Actualité

Concord (Sony)

Haymar



Marvel Rivals (Marvel / NetEase)

Storm (série X-Men)





Scarlet Witch (série X-Men)





Hela (série Thor)



Infinity Nikki (Papergames)

Nikki



Monster Hunter Wilds (Capcom)

Alma



Gemma



----





Une des mercenaires que l'on nomme ici "Freegunners" dans la galaxie Concord et membre de l'équipage du Northstar. Une femme qui manie l'arbalète et capable de répendre avec aisance du feu sur le terrain.Ce qui va être le premier épisode pour beaucoup de joueurs en occident sera en réalité le 5e épisode de la série des Nikki, une série de jeux mobile populaire en Chine.C'est l'assistante du joueur qui gère notamment les différentes quêtes et qui l'accompagnera dans l'aventure.La forgeronne qui aidera les chasseurs à renouveler leur armes dans cette nouvelle aventure.Ballad of Antara (Infold Games), un Souls-like qui proposera plusieurs personnages jouables (aucune info pour l'instant quant à ces personnages).Et vous, des personnages (pas seulement féminins d'ailleurs) qui vous ont plus ou même intrigués voire détestés durant ce State of Play du 30 mai ?