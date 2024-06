Actualité

Fairy Tail 2 (Koei Tecmo)

Lucy Heartfilia / Erza Scarlet / Mirajane Strauss







Brandish μ / Dimaria Yesta / Irene Belserion







Fantasian Neo Dimension (Mistwalker / Square Enix)

Kina







Farmagia (Marvelous)

Arche / Chica / Nares







Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix)

Warrior / Thief / Sage / Jester







Artwork du jeu d'origine, vivement les nouveaux visuels . Mais à voir si les apparences ne seront pas censuré...





Metal Slug Attack Reloaded (SNK)

Eri Kasamoto / Fio Germi





Rumi Aikawa





Abigail





Agalia





Dragunov / Yoshino



Ces deux là ne sont pas visibles dans le Nintendo Direct, mais je les découvre avec le communiqué de presse haha.

(c'est un gasha à la base, porté sur console, la liste pourrait être vraiment long )





Perfect Dark (Microsoft)

Joanna Dark



Artwork de la version X360 de Perfect Dark





Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics (Capcom / Marvel)

Chun-Li





Cammy





Storm





Rogue







Ace Attorney Investigations Collection (Capcom)

Franziska von Karma





Shih-na





Verity Gavèlle







Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Square Enix)

Liza / Therese / Emerald / Andromache / Cat











Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)

Metroid: Zero Mission (Nintendo)

Samus Aran



Nintendo a amplement gagné la Bataille de l'E3Concernant Metroid Prime 4 dont on vient d'avoir le premier trailer en 7 ans d'attentes, on ignore évidemment à ce stade quelle sera l'apparence de Samus sous l'armure, la question se pose aujourd'hui car si Metroid Prime on avait une Samus à l'apparence réaliste et originale, Metroid Prime 2 et surtout Metroid Prime 3 avaient carrément repris le modèle 3D de Super Smash Bros. Brawl à l'époque, et depuis il semble que Nintendo se fixe sur l'apparence de Metroid: Other M pour l'apparence de Samus (comme on peut le voir dans Metroid Dread).Metroid: Zero Mission est aussi disponible sur le NSO+, c'est le premier opus qui permet de jouer Samus sans son armure dans l'épilogue du jeu, revêtant ainsi sa fameuse Combinaison Zero (le second étant Other M sur Wii, mais seulement brièvement).