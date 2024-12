Divers





Quelques exemples de @6rgwFx78fXpJtqr / @USA37107692 / @rakusakugk Quelques exemples de @6rgwFx78fXpJtqr / @USA37107692 / @rakusakugk

La toxicité c'est l'affaire de tout le monde, et ici c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je serais bien curieux de savoir votre opinion là-dessus.Vous connaissez peut être ce jeu, Mouthwashing. Je ne connaissais pas avant de découvrir cette affaire. Un jeu d'aventure horrifique à la première personne où le joueur suit de façon non-linéaire (= dans le désordre chronologique) la survie d'un équipage spatial s'étant écrasé sur un astéroïde. Sorti en septembre dernier sur PC, c'est un bon jeu narratif d'après les critiques.Le seul personnage féminin du jeu se nomme Anya, c'est l'infirmière de l'équipage, d'apparence joyeuse elle cache sa dépression. Sans spoiler l'intrigue, on découvre ce qu'il lui est arrivé avant le début du jeu et la véritable raison du crash du vaisseau. Quelques temps avant cela, Anya a eu une relation sexuel avec un membre de l'équipage et est enceinte de lui. La tournure des phrases dites par le personnage d'Anya suggère qu'il s'agit d'un viol.Le drama survient sur ex-Twitter fin novembre où plusieurs artistes ayant dessinés Anya d'une façon pas systématiquement érotique mais avec une large poitrine notamment se font harceler par des gens mettant en cause l'histoire tragique du personnage et que donc ces fanarts n'auraient pas lieu d'exister, au point que l'artiste USA (@USA37107692) a dû s'excuser. Mais alors, un artiste ayant réalisé simplement un dessin avec un certain style (dont le style artiste de Tite Kubo) mérite-t-il autant le dénigrement ?Parallèlement, Wrong Organ, le studio derrière le jeu Mouthwashing, a logiquement condamné le harcèlement et a rappelé que cela n'a pas sa place dans la communauté. Mais cela n'a pas empêché le compositeur du jeu, @siarate, de qualifier d'homophobes les personnes qui ont couvert cette actualité...Ce n'est pas nouveau mais cela montre qu'il y a toujours un problème d'hypocrisie quelque part quand il s'agit de représentation de la femme dans la fiction. Plus tôt dans l'année, c'est le même type de personnes qui a vivement polémiqué sur le jeu Stellar Blade. Surtout que ce sont toutes les femmes qui ont un risque d'être confronté à des personnes dangereuses, pas juste celles qui ont des formes...