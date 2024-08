Divers









Kay Vess est pour ceux qui débarqueraient la nouvelle héroïne de l’univers étendu de Star Wars, dans le prochain jeu Star Wars Outlaws d’Ubisoft. Le jeu va sortir ce mois-ci, le 30 aout prochain, mon plus gros problème c’est vraiment de voir Ubisoft commercialiser son jeu en physique avec connexion obligatoire à Internet pour installer le jeu sur PlayStation et Xbox, c’est-à-dire qu’en l’état le disque ne devrait pas valoir ses 70~80€ (vu qu'il n'y a pas le jeu dessus, autant foutre un papier avec un code à ce stade...) surtout si vous n’avez pas une bonne connexion Internet. Mais ça c’est un autre sujet, autrement et malgré les (nombreux) défauts de game-design ça aurait mon premier jeu Ubisoft depuis Watch Dogs sur X360 (je vais attendre une version définitive hein UbisoftJe vois beaucoup de personnes commenter en bien et en mal l’apparence du personnage de Kay, et exclusivement son apparence avec en fond une bataille culturelle entre « les défenseurs de la diversité » qui refusent toute critique de leur actions et ceux qui reprochent une apparence volontairement plus laide que l’actrice d’origine (Humberly González, actrice et modèle) qui lui a prêté son apparence, quand on sait que les acteurs prêtent la quasi-intégralité de leur trait physique aux personnages de fictions qu'ils représentent et on peut prendre un tas d'exemples rien que pour Star Wars.Alors autant le dernier point se tient tant il a été confirmé par plusieurs artistes travaillant dans l’industrie que depuis 2-3 ans les apparences des personnages féminins dans les jeux occidentaux sont volontairement « moins sexy » pour être neutre, autant l’apparence pour moi le male hétéro que je suis est je trouve correct et reste plaisant à regarder sous certains angles (certains autres angles... On ne dirait pas le même modèle...). Elle n’est pas véritablement laide mais c’est sûr que Kay ne montre pas ses « atouts »... Alors, tout va bien, ce n’est juste qu’une question de gout avec des extrêmes trop bruyant qu'il faut ignorer ?...C’est plus compliqué que ça parce que ça n’est pas juste qu’une question de goût et il y a un vrai enjeu idéologique à faire des personnages féminins vraiment moins sexy. Le véritable problème de fond avec le personnage de Kay, dans cette guerre culturelle qui force à marche rapide la diversité dans nos médias, c’est qu’elle a été créée pour être une Han Solo du politiquement correct pour cette nouvelle « audience moderne » très critique et à juste titre mais pas forcément intelligente pour faire la part de chose. Tout dans Kay est en réalité inspiré de Han Solo, de l’apparence baroudeuse jusqu’à sa personnalité enjouée, Kay Vess n’est pas une machistes étroite d’esprit mais garde cet aspect d’intrépide et de casse-cou. En plus d’être suivi elle aussi par un « personnage mascotte » (certes à 4 pattes, pas le même ratio ok, mais tout de même ça reste un duo et la comparaison sur la complicité est valable autant que Solo/Chewbacca). Pour ne pas avoir fait un personnage complètement différent ? Pourquoi ne pas avoir pris Han Solo ? Pourquoi faire un mix des deux ?...Il est là la problématique qui devrait être évidente pour vous : Doit-on remplacer des personnages et leurs mauvais stéréotypes par des personnages sans défaut et visuellement pas attrayant pour le consensus général, tout cela par « soucis de représentativité et de positivité » ? Je me demande, est-ce que véritablement Ubisoft s’est dit « faire un jeu avec Han Solo, c’est risqué d’avoir des féministes et cie au cul alors on va partir sur un OC à la place » ?Pour moi la réponse est claire : C’est non. Il n’est pas complètement effacé de la saga évidemment, mais avoir à la place de Han Solo un personnage qui lui ressemble pratiquement en tout point mais sans ses aspects négatifs tout cela pour essayer de ne pas choquer 1 personne c’est oublier pourquoi le personnage d’origine est tant apprécié des fans et c’est surtout omettre le concept assez simple à comprendre qu’on est pas tous obliger de l’aimer pour apprécier Star Wars hein, ça c’est un peu le problème du révisionnisme qui ne se concentre que sur les détails négatifs pour juger voire passer à l’action. On n’est pas tous obliger d’aimer le personnage de Mario pour jouer à Mario Kart, non ?Pour résumer : J'aime beaucoup l'apparence de Kay Vess, mais c'est le contexte de cette apparence le problème. Et ça peu de personnes en parlent.On aurait pu avoir un jeu avec Han Solo tout comme on va avoir un jeu avec Indiana Jones (par Bethesda), et là d'ailleurs aussi des questions de politiquement correcte vont aussi se poser j’imagine, si ça suit la formule du dernier film. C’est ça le véritable problème et c’est exactement comme pour l’autre jeu d’Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows.