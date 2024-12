Top

Mentions Honorables

Hailey, Valby et Viessa (The First Descendant)





Les combattantes de Dead or Alive et DOA Xtreme





#20 – Rosetta (Granblue Fantasy)





#19 – Leona (The King of Fighters All Star)





#18 – Falke (Street Fighter V)





#17 – Leda (Destiny Child)





#16 – Yumia (Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée)





#15 – Yunaka (Fire Emblem Heroes)





#14 – Tharja (Fire Emblem Heroes)





#13 – Dorothea Arnault (Fire Emblem Heroes)





#12 – Brionac (Phantom of the Kill)





#11 – B. Jenet (The King of Fighters All Star)





#10 – EVE (Stellar Blade)





#09 – Manuela Casagranda (Fire Emblem Heroes)





#08 – Laura (Street Fighter V)





#07 – Wraithy (Last Origin)





#06 – Emma (Goddess of Victory: NIKKE)





#05 – Yumi (Senran Kagura New Link)





#04 – Rinko Akiyama (Taimanin RPGX)





#03 – Toki (Senran Kagura New Link)







#02 – Kagura (Senran Kagura New Link)







#01 – Fammene (Horizon Walker)





Les pompons s'allument



Si la période estivale est la plus adaptée dans la fiction, avec son traditionnellement "épisode à la plage" et à toutes les sauces (de l'anime Bleach au jeu Final Fantasy VII Rebirth...), les events de Noël et du Nouvel An sont déjà plus rare si on prend les jeux vidéo spécifiquement.Pour ce jour de Nöel, je vous propose aujourd'hui un Top 20 des héroïnes JV (console/PC/mobile) en habit de Noël. Comme pour les Top Bikini, toutes les apparences sont officielles (pas de fan-art). Encore une fois c'est classement totalement subjectif, mais j'ai tenu à mettre en avant celles avec des tenues à la fois originales et des plus sexy (par rapport à celles en mentions honorables, par exemple).Je vous souhaite un Joyeux Noël haha. En espérant plus d'articles en 2025.