Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
tactical-RPG
other versions :
PC
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
Switch 2
-
link49
link49
> blog
[FF7R Switch 2] Images maison, et SE a fait du très bon boulot
J'ai fini la Démo sur Switch 2 en mode portable. Je pense que je vais le refaire en entier en janvier prochain.
Source :
https://x.com/Archangel491/
tags :
2
Likes
Who likes this ?
liquidsnake66
,
lak3
posted the 12/16/2025 at 06:33 PM by link49
link49
comments (
33
)
jacquescechirac
posted
the 12/16/2025 at 06:53 PM
Jouer à ça en portable... J'aurais tué la moitié de l'humanité pour pouvoir y jouer 5mn y'a 20ans.
Une folie l'évolution technologique quand même
Et niveau fluidité c'est comment ?
senseisama
posted
the 12/16/2025 at 06:53 PM
Encore heureux. Jeux datant de quasiment 6 années. Faudrait mettre sur la jaquette "portage réussi" comme label marketing
5120x2880
posted
the 12/16/2025 at 06:54 PM
Pas très fine la choucroute de Cloud
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 06:58 PM
jacquescechirac
30FPS Stable en permanence (d'après la vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=BqzGUeoBE-A
cyr
posted
the 12/16/2025 at 07:01 PM
senseisama
encore heureux quand le portage est honnête, et se moquer quand le portage est foiré....
Link49
. J'ai jamais fait ff7. J'ai vu sur la chaîne nintendo YouTube qu'une demo etais dispo..je sais même pas si je vais la télécharger...
FF et moi, ca fait 2.
shinz0
posted
the 12/16/2025 at 07:23 PM
T’as enfin quelque chose
guiguif
posted
the 12/16/2025 at 07:31 PM
Encore heureux pour un jeu PS4, dommage pour le 30fps.
newtechnix
posted
the 12/16/2025 at 07:34 PM
début d'année 2026: FF7r, Pragmata, RE Requiem, The Adventures of Elliot, Monster Hunter Stories 3, etc...
si il n'y avait pas cette histoire de GKC j'aurais craqué pour la Switch 2.
soulfull
posted
the 12/16/2025 at 07:38 PM
Je ne sais passi je doit commencer Rebirth ou attendre la Ps6. La démo n'était pas super bien optimisée.
Sinon j'avais adoré le Remake.
kurosu
posted
the 12/16/2025 at 07:44 PM
Les textures sont baveuses, en plus sur les cinématiques in engine
senseisama
posted
the 12/16/2025 at 07:57 PM
guiguif
chte jure. Maintenant c'est un exploit de porté un jeux de 6 ans. Et plein pot
liquidsnake66
posted
the 12/16/2025 at 07:57 PM
Vous pouvez me dire si en mode docké vous aussi la console chauffe et souffle fort ? J'ai la même chose sur Metroid par contre en mode portable ras
Au passage super portage
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 08:01 PM
guiguif
le jeu était en 30FPS sur PS4 et PS4 "pro", la Switch 2 c'est en gros l'équivalant d'une PS4 "pro", donc ça aurait été étonnant qu'il soit en 60FPS, il faut comparer ce qui est comparable.
https://www.youtube.com/watch?v=XyfYPzG6v5k
Pour avoir du 60FPS sur NS2, il faut baisser la résolution, comme pour la version PS5, il y a un mode 30FPS (4K) et 60FPS (2,6K), mais c'est pas les mêmes machines non plus entre la Switch 2 (Hybride) et la PS5 (100% salon)
https://www.youtube.com/watch?v=4rQlyA5e1co&t
killia
posted
the 12/16/2025 at 08:03 PM
guiguif
c’est un portage de la version PS5.
guiguif
posted
the 12/16/2025 at 08:05 PM
killia
Sur PS5 il est en 60.
nicolasgourry
Ils auraient pu faire un mode qualité/perf
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 08:10 PM
senseisama
"Maintenant c'est un exploit de porté un jeux de 6 ans." car ça dépend du jeu et du support (Console 100% salon Vs Hyrbide), de plus comme il y aura toutes les parties sur le support, c'est logique que l'on est la premier partie.
guiguif
certes, mais peut-être qu'il voulait pas trop baisé la résolution, ils ont joué la carte du "30FPS" pour portable et salon, donc forcément, garder un résolution qui reste correct.
Tu dis "Sur PS5 il est en 60.", tu compares la PS5 à la Switch 2, compare ce qui est comparable, la Switch 2, il faut toujours se dire "qu'est-ce que ça aurait donné sur PS4 "pro", là tu es sur d'être plus juste.
natedrake
posted
the 12/16/2025 at 08:21 PM
nicolasgourry
Je pense que la Switch 2 peut même être comparée avec la Series S, et c'est déjà incroyable pour une portable.
guiguif
posted
the 12/16/2025 at 08:22 PM
nicolasgourry
Mais les jeux Switch 2 tournent mieux que sur PS4 Pro, non ?
fdestroyer
posted
the 12/16/2025 at 08:25 PM
guiguif
Je pense qu'il aurai été possible de faire un mode qui tourne en 540p 60 FPS avec upscale DLSS
A mon avis cela serait faisable.
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 08:30 PM
guiguif
"mieux" en portable non, vu que l'écran c'est 1080P maximum, il me semble, en version "salon" ça dépend, mais là c'est une réelle différence 60FPS/30FPS, la preuve sur PS5, tu peux pas avoir du 4K/60FPS, tu as soit du 30FPS (4K) et 60FPS (2,6K), donc imagine sur NS2, c'est plus compliqué.
tripy73
posted
the 12/16/2025 at 08:44 PM
guiguif
fdestroyer
nicolasgourry
: pour info il s'agit de la version Intergrade qui a reçu
plusieurs améliorations visuelles notables
par rapport à la version PS4/PS4 Pro. Concernant le DLSS, le jeu n'est pas compatible et SE n'a apparemment pas voulu ce faire chier à l'implémenter, ce qui aurait clairement permis de proposer du 60fps, dommage.
kratoszeus
posted
the 12/16/2025 at 08:45 PM
c est hideux mais l autre spammeur doit faire son article par heure
senseisama
posted
the 12/16/2025 at 08:49 PM
nicolasgourry
on compare la ps5 et la switch 2 parce que c'est les dernières consoles des deux constructeurs et quasiment au même prix. Toi tu trouve juste de comparer la ps4 alors quelle a 12 ans d'ancienneté ? Laisse moi rire
ouroboros4
posted
the 12/16/2025 at 08:54 PM
Merci pour l'avis de la démo
On attendre l'avis du jeu après avoir jouer 20 minutes
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 09:06 PM
senseisama
Compare ce qui est comparable.
Les consoles hybrides dans les mêmes prix de cette "génération"
Les consoles salon dans les mêmes prix de cette "génération".
Tu peux pas avoir l’équivalant d'une console Hybride et salon de la même "génération" avec un prix "similaire" avec la même puissance, c'est logique.
lafibre
posted
the 12/16/2025 at 09:07 PM
Quand on prend des captures d'un jeu sur Switch, toujours bon de préciser si t'es en mode portable ou dock.
guiguif
Après c'est le rendu de la version PS5 (textures, lumières...). 30 fps me semble normal, ça reste une portable qui a ses limites même en mode dock. C'est déjà pas mal du tout comme ça.
rendan
posted
the 12/16/2025 at 09:09 PM
C'est incroyable pour une portable, surtout que SE a confirmé Rebirth et la troisième partie également sur Switch 2
senseisama
posted
the 12/16/2025 at 09:10 PM
nicolasgourry
et bien compare une hybride avec une hybride. Pourquoi tu compare une hybride avec une console de salon?
Tu te contredit.
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 09:12 PM
tripy73
"Concernant le DLSS, le jeu n'est pas compatible et SE n'a apparemment pas voulu ce faire chier à l'implémenter, ce qui aurait clairement permis de proposer du 60fps, dommage." mais avec qu'elle résolution, surtout si c'est la version PS5 qui est porté, là est la question.
Déjà sur PS5 c'est 60FPS/2,6K donc je suis curieux de savoir la résolution sur une console qui a l'équivalence en gros d'une PS4 "pro" voir au mieux et encore XSS.
gat
posted
the 12/16/2025 at 09:14 PM
nicolasgourry
Pourquoi tu passes tes journées sur le site à parler de jeux auxquels tu joueras jamais ?
nicolasgourry
posted
the 12/16/2025 at 09:14 PM
senseisama
je ne me contredit pas, c'est pour donner une idée par rapport à des portages fait de "100% salon" à "Hybride".
metroidvania
posted
the 12/16/2025 at 09:15 PM
Magnifique pour une console portable. GG square mais fuck pour la gamekey card
tripy73
posted
the 12/16/2025 at 09:17 PM
nicolasgourry
: sur
PS5 c'est une résolution native mais dynamique
, sur Switch 2 avec le DLSS ils auraient pu faire du 60fps en utilisant du 540p natif et avec un upscale en 1080p personne n'aurait rien vu niveau réso.
Une folie l'évolution technologique quand même
Et niveau fluidité c'est comment ?
https://www.youtube.com/watch?v=BqzGUeoBE-A
Link49. J'ai jamais fait ff7. J'ai vu sur la chaîne nintendo YouTube qu'une demo etais dispo..je sais même pas si je vais la télécharger...
FF et moi, ca fait 2.
si il n'y avait pas cette histoire de GKC j'aurais craqué pour la Switch 2.
Sinon j'avais adoré le Remake.
Au passage super portage
https://www.youtube.com/watch?v=XyfYPzG6v5k
Pour avoir du 60FPS sur NS2, il faut baisser la résolution, comme pour la version PS5, il y a un mode 30FPS (4K) et 60FPS (2,6K), mais c'est pas les mêmes machines non plus entre la Switch 2 (Hybride) et la PS5 (100% salon)
https://www.youtube.com/watch?v=4rQlyA5e1co&t
nicolasgourry Ils auraient pu faire un mode qualité/perf
guiguif certes, mais peut-être qu'il voulait pas trop baisé la résolution, ils ont joué la carte du "30FPS" pour portable et salon, donc forcément, garder un résolution qui reste correct.
Tu dis "Sur PS5 il est en 60.", tu compares la PS5 à la Switch 2, compare ce qui est comparable, la Switch 2, il faut toujours se dire "qu'est-ce que ça aurait donné sur PS4 "pro", là tu es sur d'être plus juste.
A mon avis cela serait faisable.
On attendre l'avis du jeu après avoir jouer 20 minutes
Compare ce qui est comparable.
Les consoles hybrides dans les mêmes prix de cette "génération"
Les consoles salon dans les mêmes prix de cette "génération".
Tu peux pas avoir l’équivalant d'une console Hybride et salon de la même "génération" avec un prix "similaire" avec la même puissance, c'est logique.
guiguif Après c'est le rendu de la version PS5 (textures, lumières...). 30 fps me semble normal, ça reste une portable qui a ses limites même en mode dock. C'est déjà pas mal du tout comme ça.
Tu te contredit.
Déjà sur PS5 c'est 60FPS/2,6K donc je suis curieux de savoir la résolution sur une console qui a l'équivalence en gros d'une PS4 "pro" voir au mieux et encore XSS.