Le 5 décembre marquait officiellement le sixième mois de la sortie tant attendue de la Nintendo Switch 2. Six mois s'étant écoulés, c'est le moment idéal pour faire le point avec vous et savoir comment se passe votre expérience sur la console. Tout se passe-t-il bien ? Correctement ? Ou avez-vous été un peu déçus ? J'aimerais connaître vos impressions. Avant d'entamer la discussion, il serait utile de récapituler ce que Nintendo et ses partenaires tiers nous ont proposé jusqu'à présent, ainsi que les perspectives d'avenir. Voici les jeux disponibles dès le lancement de la Nintendo Switch 2 :
Alors que tout le monde jouait à des jeux Nintendo Switch 2 comme Mario Kart World et l'excellent portage de Cyberpunk 2077, tout en utilisant la fonctionnalité emblématique Nintendo GameChat, Nintendo a annoncé par surprise l'arrivée de Splatoon Raiders lors de l'émission Nintendo Today. Une bande-annonce a également été diffusée sur les réseaux sociaux le 10 juin. En juillet, Nintendo a sorti Donkey Kong Bananza, faisant suite à Mario Kart World, le 17 juillet. Peu après, le 12 septembre, Nintendo a discrètement lancé un DLC pour le jeu intitulé DK Island & Emerald Rush. Après un mois de lancement très chargé, Nintendo a connu un automne tout aussi intense. Ils ont sorti Pokémon Legends Z-A (16 octobre), Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (6 novembre), Kirby Air Riders (20 novembre) et Metroid Prime 4 : Beyond (4 décembre) sur Nintendo Switch 2. Pour clore l'année 2025, The Pokémon Company propose la dernière sortie majeure sur Nintendo Switch 2 avec le DLC Pokémon Legends Z-A : Mega Dimension, disponible le 10 décembre !
Du côté des éditeurs tiers, Ubisoft est l'un des plus actifs depuis le lancement de la Nintendo Switch 2. L'éditeur a rapidement su tirer profit de l'engouement pour les jeux Nintendo en proposant deux portages de grande qualité : Star Wars Outlaws, qui a rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux, et Assassin's Creed Shadows, récemment sorti et qui semble être un portage tout aussi réussi. Outre Ubisoft, Square Enix a également été particulièrement actif durant les six premiers mois de la Nintendo Switch 2, avec la sortie de Dragon Quest I et II HD et d'Octopath Traveler 0. De plus, Dragon Quest VII Reimagined Nintendo Switch 2 Edition est prévu pour plus tard en 2026. SEGA est un autre développeur tiers extrêmement actif sur Nintendo Switch. Ils ont sorti de nombreux jeux, dont des portages de Yakuza, Sonic CrossWorlds Racing, Persona 3 Reload et bien d'autres. En effet, la mise à jour pour Sonic CrossWorlds Racing sur Switch 2 est officiellement disponible sur le Nintendo eShop ! Il se doit également de mentionner Marvelous Games, qui a déjà travaillé d'arrache-pied. Ils ont réussi à sortir plusieurs jeux sur Nintendo Switch 2, dont Story of Seasons: Grand Bazaar, DAEMON X MACHINA TITANIC SCION et Rune Factory: Guardians of Azuma, disponible dès le lancement de la console. Contrairement à d'autres développeurs, tous les titres de Marvelous Games sont disponibles sur cartouches physiques. Ils n'ont pas opté pour des Game Key Card!
Avant d'aborder les sorties prévues pour 2026, il me semble important d'évoquer un point crucial : les cartes-clés de jeu. Six mois après la sortie de la Switch 2, comme vous pouvez le constater ci-dessous, elles sont extrêmement répandues chez les développeurs tiers, et ce pour diverses raisons. Bien que leur utilisation puisse diminuer à l'avenir, notamment si Nintendo propose une cartouche plus compacte et abordable, il est essentiel de mentionner ce sujet dans notre discussion sur la Switch 2, compte tenu de leur impopularité.
Et pour l'année prochaine? Voici, à l'heure actuelle, la liste complète des sorties majeures Nintendo prévues pour 2026. De Pokémon Champions à Tomodachi Life en passant par Yoshi et le Livre Mystérieux, l'attente jusqu'à l'été prochain va filer à toute vitesse pour les possesseurs de Nintendo Switch 2. Espérons qu'un Nintendo Direct aura lieu en février pour nous en apprendre davantage sur les titres déjà annoncés et peut-être même nous réserver quelques surprises.
Seul gros défaut à noter qui ne vient pas de la console, mais d'un choix éditorial de Nintendo : Les Game Key Card.
Elles risquent d'implanter le dématérialisé bien plus vite. Même si c'est deja majoritairement le cas.
Les Game key Card me dérange pas trop dans la mesure où la quasi totalité des jeux nécessite d'avoir des patch day one et autres mises à jour.
Le souci est le stockage interne trop faible et le prix trop important des sd express.
Maintenant j'attends surtout des jeux ambitieux de Nintendo et des tiers. Pour le moment le calendrier 2026 manque de visibilité.
Sinon pour moi aussi elle fait le job !
17,34 seconde quand le jeux est sur la mémoire de la console
20,33 seconde quand le jeux est sur une carte sd express
27,03 seconde quand le jeux est sur la cartouche....
Donc tu vois bien que le plus rapide c'est la mémoire de la consoles, et les carte sd .
Si certains (alors a voir au cas par cas si c'est justifier) jeux sont sur game key card, c'est que la cartouche est plus lente.
Et la c'est mario kart. Sur un assassin creed, star wars outlaw, c'est sûrement encore plus véridique.
Seul problème pour moi les Gkc ...
Sinon pour le moment ma NS2 me sert surtout de Switch, malheureusement World et Bananza ne m'ont qu'a moitié convaincu. J'attend que ma TV arrive pour enfin faire MP4!!
par contre les gkc ça me soule aussi, quand c'est possible j'achète le jeu switch 1 + la maj sinon j'achète pas. a vois si samsung et macronix produisent d'autre taille et une sd exp de 1to ou 2
Vu que farming simulator édition signature est sortie aujourd'hui (mais pas encore accès ce matin ) je ne peut pas dire que je suis complètement satisfait.
La batterie, trop juste, même si je ne joue pas en nomade en dehors de la pause déjeuner (j'espère quel gonflera pas)(si un nouveau modèle sort avec une meilleur batterie, je la changerai)(pas la console, la batterie))(quoi que avec farming, je risque de jouer pas mal en portable, car si j'ai repris ce jeux, c'est belle et bien pour y jouer en nomade)
Dommage aussi de pas pouvoir utiliser la carte micro sd de la switch pour jouer au jeux switch sur switch2 (mais le système de carte de jeux est vraiment simple a utiliser)
L'espace est contraignant, je vais acheter en 2026 la carte sd 1 to de lexar (je préfère san disk, mais bon eux ne vont pas au delà de 512 go...pour un peu plus d'une centaine d'euro)
Si sur ma switch je m'étais contraint a n'avoir qu'une seul carte pour toute ma ludothèque, et donc il y a des jeux que je n'ai pas acheter faute de place, sur switch2 je me prépare psychologiquement a avoir 2 carte de 1 to.
Si la mémoire interne, je ne mettrais que les jeux que je veux avoir accès tous le temps, comme dremalight valley, pokemon etc.
Sur la carte 256 go que j'ai acheter , je mettrais que les jeux switch 1 que je dois continuer, donc il y aura des mouvements
Et sur la carte 1 to, les jeux switch2. Mais quand on vois le poids de certains jeux....c'etais 30 go max pour un jeux switch, mais sur switch2 on arrive pour l'heure a 63 go pour assassin creed shadow.......et j'ai pas l'impression que ça soit le plus haut dans un futur proche.....
Sinon prise en main, très bonne. L'écran rien a redire. Les nouveau joy con agréable .Pas tester le système d'aimant , vu que je les detache pas
Le poids pas contraignant, enfin j'y joue 45 minutes en nomade pendant la pause déjeuner, je sais pas si au bout de 3 heure on a mal...mais vu que la batterie dépasse pas les 2 heure.....
En revanche le planning , nintendo a beaucoup insisté jusqu'au fête, mais l'année prochaine pour le moment c'est obscur.
zephon il existe une carte 1 to express chez lexar.
fdestroyer le bluray sert a rien après l'installation. OK c'est plus rapide que de télécharger, on est d'accord. Mais les gkc sont la pour éviter d'avoir des codes in the box. Les game key sont la pour pouvoir être revendu.
Et tu pense quoi du line up de la wii u? Pour moi nintendo Land (amusant un instant) et new super mario wii u c'etais pire comme line up.
Par contre, le line-up de sortie est pour moi le pire de toutes les consoles Nintendo (avec la Wii U ptêt; je les ai toutes eu, depuis la NES).
Vivement le prochain Mario et le prochain Zelda et j'espère retrouver un Nintendo qui met de l'ambition dans ses jeux.