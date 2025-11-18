Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
4
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Clair Obscur: Expedition 33] Un nombre record de 12 nominations!!!


Les Game Awards ont officiellement annoncé les nominations pour l'édition de cette année, qui se tiendra le 11 décembre 2025. La catégorie « Jeu de l'année » est assez prévisible, tout compte fait, mais c'est tout de même agréable de voir Donkey Kong Bananza récompensé. Cela dit, la concurrence est rude cette année, et nous pensons que Clair Obscur: Expedition 33, qui a décroché un nombre record de 12 nominations, remportera probablement le prix.

Par ailleurs, Mario Kart World est nominé dans les catégories « Meilleur jeu de sport/course » et « Meilleur jeu familial », tandis que Mortal Kombat: Legacy Kollection, critiqué pour son mode en ligne décevant, a tout de même réussi à obtenir une nomination pour le « Meilleur jeu de combat ».



Et pour continuer sur celui qui a obtenu le plus de nominations, niveau éditeur, c'est Sony qui a obtenu les plus de nominations, avec 19 nominations au total.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/the-game-awards-nominees-announced-donkey-kong-bananza-up-for-goty/
    ouken
    posted the 11/18/2025 at 06:57 AM by link49
    comments (22)
    dalbog posted the 11/18/2025 at 07:06 AM
    3 nominations pour la même catégorie (performance)
    Juste non...

    Ça prend la place des autres, en l'occurrence Death Stranding 2
    J'aurais apprécié de voir Léa Seydoux mentionné.

    Aucun de Clair Obscur n'a fait de motion capture, les voix anglaises récoltent tous les lauriers, je trouve que c'est injuste.
    link49 posted the 11/18/2025 at 07:11 AM
    Petite précision, jusqu'à présent, The Last of Us Part II détenait le record avec 11 nominations. Et comme l'a précisé dalbog Clair Obscur a obtenu trois nominations dans une seule catégorie, celle de la meilleure performance - ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la TGA.
    krusty79 posted the 11/18/2025 at 07:32 AM
    dalbog En parlant de prendre la place des autres, tu nous parles de Lea Seydoux??? Cette fraude du cinéma Français qui n'aurait jamais dépassé le stade d'un casting pour une pub Auchan sans sa famille plus que bien implantée dans le milieu? Même une IA a un jeu d'acteur plus nuancé qu'elle.
    vyse posted the 11/18/2025 at 08:01 AM
    krusty79 jte jure l'hôpital qui se moque de la charité mais ce que je préfère en interview c'est quand elle dit "j'ai commencé par faire des court métrages, j'ai pris des cours donc nan je ne suis pas pistonné" ahaha la vie d'Adèle kechiche a clairement dit que lea Seydoux conditionné le financement du film..
    51love posted the 11/18/2025 at 08:22 AM
    dalbog il y a de la motion capture dans Clair Obscur.

    Après la ou je te rejoins, c'est que ça serait bien d'avoir un peu plus de diversité, 12 nominations c'est bcp, on dirait qu'il y a eu que 10 jeux sortis cette année...

    Et que dire de Sony qui prend 19 nominations, dont 8 pour DS2 et GoY chacun alors que c'était clairement pas une grande année pour les AAA, mais plutôt pour les indés.

    Et en parlant de ces 2 jeux, a l'inverse de Claire Obscur, on en a très peu parlé, les joueurs ont pas l'air d'avoir été particulièrement marqué par ses jeux, qui sont ou sero probablement vite oubliés.


    Donc bon, si le trio de tête pouvait avoir un peu moins de nomination, ça aurait pas été un mal pour la visibilité d'autres productions.

    Et si DS2 et GoY méritent leur 8 nominations, alors les 12 de Claire Obscur sont à priori vraiment pas volées par contre
    sdkios posted the 11/18/2025 at 08:29 AM
    51love apres, le but d'un goty, c'est qu'il soit goty pour une raison. Si on commence a mettre 150jeux differents pour le titre, ca n'a plus aucun sens, car ca voudrait dire que tous ces jeux sortent du lot.
    On est bien conscient deja que y a beaucoup de jeux qui sortent, la le but c'est juste de trancher entre les 2-3 qui ont vraiment été au dessus
    Le fait que les jeux soient present dans la plupart des categories est la pour justifier leur presence et pouvoir dire "lui il est goty, mais pas loin derriere y a celui la car il est meilleur sur certains aspects notamment"
    zanpa posted the 11/18/2025 at 08:29 AM
    Même pas Arc Raider dans les nominations et d’autant dans sound design … cette blague
    kiryukazuma posted the 11/18/2025 at 08:35 AM
    Nintendo mériterait de rien gagner, et ça sera peut-être le cas.

    Ils ont flingué Donkey kong avec leur DLC totalement débile.
    Et Mario Kart n'a aucun suivi .

    La bonne nouvelle, c'est que ça les rendra plus fort encore !
    noishe posted the 11/18/2025 at 08:44 AM
    51love Je trouve personnellement que la présence de Clair Obscur dans les catégories de meilleur jeu indé et de meilleur premier jeu indé est vraiment sujet à débat. Le jeu a un budget de AA (10-15 millions, le directeur est fils de millionaire aussi ça aide), beaucoup de sous traitants (le jeu n'a pas été développé par seulement 30 personnes comme beaucoup disent).

    Et si on part du principe que Sandfall est indépendant et que c'est ce qui compte ici, on oublie que Baldur's Gate 3 est développé par Larian, un studio indépendant, ou que Kojima Productions est indépendant, etc...
    newtechnix posted the 11/18/2025 at 08:50 AM
    Franchement qui s'intérèsse à cette évènement de remise de trophées...surtout qu'aujourd'hui ils utilisent quasiment tous l'IA

    Les Games Awards cette émission à placement produit Doritos si il n'y avait pas des World Premiere personne ne regarderait.

    On imagine déjà un trailers special pour le film Mario Galaxy

    autant les truc pour les bouquin cela marche fort pour pousser les ventes d'un livre autant là c'est osef.
    newtechnix posted the 11/18/2025 at 09:00 AM
    Et on voit le niveau! Suffit de voir ce jury 100% Doritos: Bfm, julien chièze, gameblog, gamekult, etc etc ....tout ce qui rend le JV médiocre et insipide.

    noishe ha ils ont super bien marketé une histoire à la con façon du "petit étudiant qui bosse dans chambre à la lumière d'une bougie sur un jeu après être rentré à 23h de son job au mac do"
    51love posted the 11/18/2025 at 09:03 AM
    noishe on en a discuté sur le topic des game awards, Clair Obscur est un jeu a la frontière, c'est un gros jeu indé, ou un petit AA. C'est discutable mais ya rien de vraiment choquant ou grotesque, eux mêmes se considèrent comme étant un studio taille indé.

    Une équipe core d'environ 30 a 40 dev (pas nécessairement plus qu'un Hades 2 par exemple), un budget dev qui a priori depasse pas les 10 millions, et un éditeur qui est un groupe d'éditeur indé, lui même certainement pas aussi influent ou gros qu'un Devolver par exemple.

    Le truc de CO, c'est que quand t'as des mecs qui maîtrisent bien des outils modernes comme l Unreal Engine 5, bah le jeu te donne l'impression qu'il a été dev par 2 - 3 fois plus de personnes, mais ils ont concentré tout leurs efforts sur la production du jeu, pas la création d'outils comme les éditeurs avec plus de moyens.
    ouken posted the 11/18/2025 at 09:12 AM
    il y a pas eu meilleur cette année pour le moment
    noishe posted the 11/18/2025 at 09:37 AM
    newtechnix Son père possède 5 entreprises qui visiblement brassent des millions, entre société de location immobilière, société d'investissements (ou Guillaume Broche est lui même co-dirigeant avec ses frères et son père). Son premier stage chez Ubisoft c'était en tant qu'assistant du directeur créatif sur Ghost Recon Breakpoint. Un poste comme ça demande normalement 8 à 10 ans d'expérience dans l'industrie, donc il a clairement des contacts du à l'influence de sa famille.

    Après c'est tant mieux pour lui, il a su créer un bon studio et faire un bon jeu derrière, mais tout ce qu'on peut lire du style "le brave employé lambda d'Ubisoft qui a tout risqué pour sa vision", c'est bien de remettre ça dans son contexte quoi

    51love Oui, ils ont utilisé masse d'assets venant du store UE, pour se concentrer sur leur vision. Personnellement je considère ça au niveau d'un AA malgré tout, mais je comprends qu'on puisse le considérer comme indé tant la définition de l'industrie n'est pas claire.
    niflheim posted the 11/18/2025 at 09:46 AM
    51love les joueurs ont pas l'air d'avoir été particulièrement marqué par ses jeux, qui sont ou sero probablement vite oubliés.

    Oui je me rappelle très bien d'ailleurs d'un certain God of War Ragnarok qui devait aussi être vite oublié, et qui avait été qualifié de navet ici ou dans ton petit cercle (centre du monde) égocentrique de gamers.

    Alors qu'à ce jour, ça doit être le record culminant le plus de victoires et de nominations 44 victoires & 30 nominations

    Donc faudra voir aussi ailleurs ce que les autres cérémonies en pensent et faire le compte à la fin.

    Mais avec tout le pataquès exagéré autour de Clair Obscur, c'est dommage qu'il n'y a même plus de surprise, Julien Chièze vient même de décrire la soirée:

    Nicolas Doucet (un français) va remettre la statue à (un autre français) Guillaume Broche c'est tellement téléphoné d'avance.

    Les vrais passionnés (comme tu dis) achèteront tous ces jeux, ce qui ne sera clairement pas ton cas.

    D'ailleurs, on remarque comme chaque année, que les plateformes reines sont la PlayStation et la Switch. Si on veut faire tous ces jeux, c'est pas sur PC que ça se passe dans un premier temps
    sonilka posted the 11/18/2025 at 09:55 AM
    Comme d'hab, zéro nuance et tout dans l'excès. Y a un jeu qui a fait le buzz cette année (et le succès est mérité) et on en fait des caisses au point que ca en devienne caricatural. On parle d'un AA qui, aussi bon soit il sur certains aspects, a aussi pas mal de défauts. Plutôt que faire les choses intelligemment, c'est tout de suite le grand délire au point que le jeu devient celui avec le plus de nominations de l'histoire. Mais bon est ce réellement surprenant de la part d'un pseudo show auquel a été accordé beaucoup trop de crédibilité et qui est devenu bien trop influant depuis une petite dizaine d'années ?
    fiveagainstone posted the 11/18/2025 at 10:10 AM
    Ce forcing avec Clair Obscur... et même avec les Game Awards tout court.
    kikoo31 posted the 11/18/2025 at 10:12 AM
    sonilka fiveagainstone
    newtechnix posted the 11/18/2025 at 10:26 AM
    noishe qu'il soit riche n'est pas effectivement pas le problème c'est le narratif à la con qui a été utilisé pour vendre le bazar qui est chiant, on a bien compris que ce jeu a reçu un traitement particulier. Je croise souvent des jeunes créateurs et on voit la galère que c'est ...alors que là c'était que bienveillance et réseautage en dehors du fait que le jeu à ses qualités évidemment.
    noishe posted the 11/18/2025 at 10:30 AM
    newtechnix Tout à fait
    pcsw2 posted the 11/18/2025 at 10:32 AM
    niflheim
    solarr posted the 11/18/2025 at 10:36 AM
    newtechnix sonilka C'est un top console ou PC ? Il y a pas mal de devs/éditeurs méritants, mais il n'y a que les mêmes gros que l'on récompense.

    La satisfaction est quand même pour Clair Obscur, Hadès II.

    niflheim 44 victoires et 30 nominations, ce n'est pas assez, le lobby aurait pu mieux faire... franchement, comment prendre tout ceci au sérieux.
