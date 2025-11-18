Les Game Awards ont officiellement annoncé les nominations pour l'édition de cette année, qui se tiendra le 11 décembre 2025. La catégorie « Jeu de l'année » est assez prévisible, tout compte fait, mais c'est tout de même agréable de voir Donkey Kong Bananza récompensé. Cela dit, la concurrence est rude cette année, et nous pensons que Clair Obscur: Expedition 33, qui a décroché un nombre record de 12 nominations, remportera probablement le prix.
Par ailleurs, Mario Kart World est nominé dans les catégories « Meilleur jeu de sport/course » et « Meilleur jeu familial », tandis que Mortal Kombat: Legacy Kollection, critiqué pour son mode en ligne décevant, a tout de même réussi à obtenir une nomination pour le « Meilleur jeu de combat ».
Et pour continuer sur celui qui a obtenu le plus de nominations, niveau éditeur, c'est Sony qui a obtenu les plus de nominations, avec 19 nominations au total.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/the-game-awards-nominees-announced-donkey-kong-bananza-up-for-goty/
Juste non...
Ça prend la place des autres, en l'occurrence Death Stranding 2
J'aurais apprécié de voir Léa Seydoux mentionné.
Aucun de Clair Obscur n'a fait de motion capture, les voix anglaises récoltent tous les lauriers, je trouve que c'est injuste.
Après la ou je te rejoins, c'est que ça serait bien d'avoir un peu plus de diversité, 12 nominations c'est bcp, on dirait qu'il y a eu que 10 jeux sortis cette année...
Et que dire de Sony qui prend 19 nominations, dont 8 pour DS2 et GoY chacun alors que c'était clairement pas une grande année pour les AAA, mais plutôt pour les indés.
Et en parlant de ces 2 jeux, a l'inverse de Claire Obscur, on en a très peu parlé, les joueurs ont pas l'air d'avoir été particulièrement marqué par ses jeux, qui sont ou sero probablement vite oubliés.
Donc bon, si le trio de tête pouvait avoir un peu moins de nomination, ça aurait pas été un mal pour la visibilité d'autres productions.
Et si DS2 et GoY méritent leur 8 nominations, alors les 12 de Claire Obscur sont à priori vraiment pas volées par contre
On est bien conscient deja que y a beaucoup de jeux qui sortent, la le but c'est juste de trancher entre les 2-3 qui ont vraiment été au dessus
Le fait que les jeux soient present dans la plupart des categories est la pour justifier leur presence et pouvoir dire "lui il est goty, mais pas loin derriere y a celui la car il est meilleur sur certains aspects notamment"
Ils ont flingué Donkey kong avec leur DLC totalement débile.
Et Mario Kart n'a aucun suivi .
La bonne nouvelle, c'est que ça les rendra plus fort encore !
Et si on part du principe que Sandfall est indépendant et que c'est ce qui compte ici, on oublie que Baldur's Gate 3 est développé par Larian, un studio indépendant, ou que Kojima Productions est indépendant, etc...
Les Games Awards cette émission à placement produit Doritos si il n'y avait pas des World Premiere personne ne regarderait.
On imagine déjà un trailers special pour le film Mario Galaxy
autant les truc pour les bouquin cela marche fort pour pousser les ventes d'un livre autant là c'est osef.
noishe ha ils ont super bien marketé une histoire à la con façon du "petit étudiant qui bosse dans chambre à la lumière d'une bougie sur un jeu après être rentré à 23h de son job au mac do"
Une équipe core d'environ 30 a 40 dev (pas nécessairement plus qu'un Hades 2 par exemple), un budget dev qui a priori depasse pas les 10 millions, et un éditeur qui est un groupe d'éditeur indé, lui même certainement pas aussi influent ou gros qu'un Devolver par exemple.
Le truc de CO, c'est que quand t'as des mecs qui maîtrisent bien des outils modernes comme l Unreal Engine 5, bah le jeu te donne l'impression qu'il a été dev par 2 - 3 fois plus de personnes, mais ils ont concentré tout leurs efforts sur la production du jeu, pas la création d'outils comme les éditeurs avec plus de moyens.
Après c'est tant mieux pour lui, il a su créer un bon studio et faire un bon jeu derrière, mais tout ce qu'on peut lire du style "le brave employé lambda d'Ubisoft qui a tout risqué pour sa vision", c'est bien de remettre ça dans son contexte quoi
51love Oui, ils ont utilisé masse d'assets venant du store UE, pour se concentrer sur leur vision. Personnellement je considère ça au niveau d'un AA malgré tout, mais je comprends qu'on puisse le considérer comme indé tant la définition de l'industrie n'est pas claire.
Oui je me rappelle très bien d'ailleurs d'un certain God of War Ragnarok qui devait aussi être vite oublié, et qui avait été qualifié de navet ici ou dans ton petit cercle (centre du monde) égocentrique de gamers.
Alors qu'à ce jour, ça doit être le record culminant le plus de victoires et de nominations 44 victoires & 30 nominations
Donc faudra voir aussi ailleurs ce que les autres cérémonies en pensent et faire le compte à la fin.
Mais avec tout le pataquès exagéré autour de Clair Obscur, c'est dommage qu'il n'y a même plus de surprise, Julien Chièze vient même de décrire la soirée:
Nicolas Doucet (un français) va remettre la statue à (un autre français) Guillaume Broche c'est tellement téléphoné d'avance.
Les vrais passionnés (comme tu dis) achèteront tous ces jeux, ce qui ne sera clairement pas ton cas.
D'ailleurs, on remarque comme chaque année, que les plateformes reines sont la PlayStation et la Switch. Si on veut faire tous ces jeux, c'est pas sur PC que ça se passe dans un premier temps
La satisfaction est quand même pour Clair Obscur, Hadès II.
niflheim 44 victoires et 30 nominations, ce n'est pas assez, le lobby aurait pu mieux faire... franchement, comment prendre tout ceci au sérieux.