Affirmer que la "Switch 2" est une "Switch Pro" est intellectuellement malhonnête et ne reflète pas l'ampleur du bond technologique attendu.



Voici pourquoi :



Changement de Génération vs. Amélioration Incrémentielle :

Une console "Pro" (comme la PS4 Pro ou la Xbox One X) est une version améliorée de la même génération de console. Elle utilise la même architecture de base et peut faire tourner les mêmes jeux avec des améliorations visuelles (résolution, framerate) mais sans casser la compatibilité ou la parité de fonctionnalités. Le saut de puissance est significatif, mais pas révolutionnaire.

La "Switch 2" est positionnée comme une nouvelle génération de console. Elle devrait utiliser une architecture SoC (System on a Chip) radicalement différente et plus moderne (Nvidia Tegra T239 basé sur Ampere) que la Switch originale (Tegra X1 basé sur Maxwell).



Magnitude du Gain de Puissance :

la Switch 2 est attendue comme étant 7 à 8 fois plus puissante que la Switch originale en termes de GPU, et avec des gains de 3 à 4 fois pour le CPU. Ces chiffres sont bien au-delà de ce qu'une console "Pro" offre habituellement. La PS4 Pro était environ 2,4 fois plus puissante que la PS4 en GPU, et la Xbox One X environ 2 fois plus puissante que la One S. Le bond de la Switch 2 est bien plus grand.



Nouvelles Fonctionnalités Architecturale :

La Switch 2 devrait intégrer des technologies comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling) et le ray tracing accéléré matériellement. Ce sont des fonctionnalités de nouvelle génération qui ne sont pas présentes sur la Switch originale et qui transforment la qualité graphique et la performance. Une "Pro" améliore ce qui existe, une nouvelle génération introduit des capacités inédites.



Impact sur le Développement de Jeux :

Une console "Pro" n'oblige pas les développeurs à revoir leurs fondations de jeu ; ils peuvent juste ajouter des améliorations.

La Switch 2 permettra le développement de jeux qui seraient tout simplement impossibles à faire tourner sur la Switch actuelle, nécessitant de tirer parti de la puissance accrue et des nouvelles architectures. Cela ouvre la porte à des expériences de jeu radicalement différentes et plus exigeantes.



En conclusion, la "Switch 2" représente un bond générationnel significatif qui va bien au-delà des améliorations incrémentielles d'une version "Pro". Utiliser le terme "Switch Pro" pour décrire la Switch 2 minimiserait la portée de ses avancées technologiques et induirait en erreur sur ce que les consommateurs peuvent attendre de cette nouvelle console. C'est une nouvelle plateforme, pas juste une mise à jour.



