Dans DUNE : DEUXIÈME PARTIE, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Le trailer de la Part II de Dune est disponible avec son affiche.La saga continue ! Cinéaste primé, Denis Villeneuve s’attelle à DUNE : DEUXIÈME PARTIE, nouveau chapitre du chef d’œuvre de Frank Herbert interprété par un casting international. Produit par Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures, le film est la suite très attendue de DUNE, récompensé par six Oscars en 2021.Le nouvel opus réunit des acteurs déjà à l’affiche de DUNE ainsi que de nouveaux venus, parmi lesquels Timothée Chalamet (WONKA, CALL ME BY YOUR NAME), nommé à l’Oscar, Zendaya (Spider-Man: no way home, MALCOM & MARIE, Euphoria), Rebecca Ferguson (MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING), Josh Brolin (AVENGERS: END GAME, HARVEY MILK), nommé à l'Oscar, Austin Butler (ELVIS, ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD), nommé à l’Oscar, Florence Pugh (BLACK WIDOW, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH), nommée à l’Oscar, Dave Bautista (la saga LES GARDIENS DE LA GALAXIE,THOR : LOVE AND THUNDER), Christopher Walken (VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER, HAIRSPRAY), comédien oscarisé, Stephen McKinley Henderson (FENCES, LADY BIRD), Léa Seydoux (la saga JAMES BOND, LES CRIMES DU FUTUR), Stellan Skarsgård (la saga MAMMA MIA !, AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON), Charlotte Rampling (45 ANS, ASSASSIN'S CREED), nommée à l'Oscar, et Javier Bardem (NO COUNTRY FOR OLD MEN, BEING THE RICARDOS), comédien oscarisé