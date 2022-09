Je rentre du taf et je viens de voir au informations que la Reine Elizabeth était hospitalisée avec un état préoccupant.J'espère qu'elle sera encore là pour de nombreuses années.MAJLa Reine Elizabeth est morte aujourd'huiLe Prince Charles prendra sa suite en tant que roi.

09/08/2022