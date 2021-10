Après le leak, voici venir le trailer du film Uncharted.À la réalisation, nous retrouvons Ruben Fleischer, à qui l'on doit entre autres Venom, avec Tom Holland et Mark Wahlberg dans les rôles titres.Date de sortie prévue le 16 février

posted the 10/21/2021 at 01:16 PM by leblogdeshacka