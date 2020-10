Retournez dans la ville hantée et sauvez à nouveau les villageois de Evil King, le pire roi de tous les temps qui a envoyé ses armées squelettes pour souiller la campagne et qui a jeté une malédiction sur les habitants de la ville. Aidez-les en brisant tous les crânes du pays ! Purifiez la terre et arrêtez Evil King une fois pour toutes. Cette suite emmène le jeu de plates-formes Super Skull Smash dans une nouvelle direction avec l'action TURBO, les puzzles TURBO et les combats de boss TURBO.



The Evil King est à nouveau à la hauteur de ses vieux tours. Il a concocté un nouveau sortilège qui déclenchera des hordes de squelettes, de zombies, de fantômes et même de vampires. Courez, sautez et frayez-vous un chemin à travers le royaume en purifiant la terre au fur et à mesure. Combattez des boss squelettes de robots géants et évitez les pièges mortels.



Voyagez à travers les huit terres uniques du royaume des os en attaquant des monstres et en résolvant des énigmes au fur et à mesure. Gagnez des coeurs bonus et trouvez à profusion de secrets cachés !



Les villageois comptent à nouveau sur vous. Pouvez-vous vaincre le roi maléfique et ses manières démodées ?







Le jeu Super Skull Smash GO! 2 Turbo sera disponible en boîte grâce à Red Art Game.