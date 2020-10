Underhero n'est pas votre aventure RPG typique: des éléments classiques comme le combat au tour par tour et l'exploration sont bousculés par des éléments basés sur le timing et une plate-forme 2D. Bien qu'un large éventail de capacités soit disponible, les actions chronométrées avec précision sont en fait l'arme la plus puissante à utiliser pendant cette quête.



Inspiré par Paper Mario et de nombreux autres RPG avec des éléments de gameplay créatifs, il raconte l'histoire d'un monde dans lequel le héros choisi a échoué en raison d'un accident et un subalterne du méchant principal est soudainement invité à prendre sa place en tant que nouveau " héros".

Le jeu raconte une histoire intrigante et mystérieuse, pleine de personnages stupides débordant de personnalité, de dialogues décalés et de beaucoup d'humour bizarre. Rejoignez la légendaire garde Elizabeth IV et le petit enfant masqué alors qu'ils traversent le royaume des châtaignes pour vaincre votre méchant superviseur, M. Stitches!

Caractéristiques de jeu :



Une aventure RPG à défilement horizontal, pleine de beaux pixel art et d'esthétique de dessin animé.

Combat au tour par tour avec une torsion: il n'y a pas de tours! Utilisez vos réflexes pour échapper et votre timing pour attaquer ou parer! C'est un vrai combat basé sur le timing.

Frappez les ennemis au rythme de la musique pour Groovy ~ coups critiques!

Batailles de boss amusantes et intenses!

Les ennemis vous considèrent comme leur allié, alors parlez-leur pendant les batailles pour obtenir des conseils, des blagues et des connaissances!

Une superbe bande originale composée par Stijn van Wakeren.

Plus de 15 heures de jeu dans un vaste monde de jeu, parsemé de nombreux secrets cachés.

Une histoire enveloppée de mystère, avec de nombreux rebondissements…

First Press Games, dévoile son nouveau jeu en boite, Underhero.Underhero est un Fantasy-RPG qui arrivera sur PS4 et Switch en 2021.-Une grande boîte premium-L'incroyable bande-son du jeu en version 2CD-Un artbook du jeu-Le jeuRegular Edition 34.99€Collector's Edition limitée à 250 pieces 69.99€Regular Edition 39.99€Collector's Edition limitée à 1000 pieces 74.99€