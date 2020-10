[url=http://www.gamekyo.com/media180918.html] [url=http://www.gamekyo.com/media180918.html]

Evan, le garçon génie, a disparu depuis des années. Un jour, une lettre prétendant avoir été écrite par Evan fait surface, affirmant qu'il se trouve sur une île inhabitée de l'océan Pacifique. Pour des motifs inconnus, il demande spécifiquement à une fille nommée Dysis de venir le trouver. Le joueur contrôle Dysis tout au long de l'histoire, alors que nous en apprenons plus sur elle et Evan.Evan’s Remains combine jeu de plateforme basé sur la logique et des éléments de visual-novel axés sur la narration. Le jeu propose de superbes graphismes en pixels et des énigmes qui doivent être résolues en utilisant la logique plutôt que la dextérité ou les compétences. Tout au long du jeu, les joueurs découvriront lentement l’histoire de la disparition du garçon disparu: Evan et la nature de la quête de Dysis pour le retrouver.• Superbes pixel-art et animations couvrant de nombreux endroits• Plateforme-puzzle accessible et basé sur la logique• Des énigmes pour tester même le plus expérimenté des énigmatistes• Cinématiques et conversations de type visual-novel• Thème mystère qui anime le récit - découvrez ce qui est arrivé à EvanGameplay:Chaque fois que le joueur résout de deux à trois énigmes, l'histoire avance et de nouveaux mécanismes sont introduits. Le défi des énigmes réside dans la capacité du joueur à déterminer quoi faire plutôt que de résoudre des défis en fonction de ses compétences. À mesure que la courbe de difficulté augmente, les énigmes deviennent plus complexes en combinant deux ou plusieurs mécanismes précédemment introduits-Edition physique sur Playstation 4-Prix : 24,99€-Limité à 1500 exemplaires seulement-Précommandes ouvrent le jeudi 22 octobre à 17h (heure de Paris) sur [url=www.redartgames.com][/url]