Just for Games se chargera de distribuer le jeu chez nous.Les nouveautés de la version Switch :Visez à l'aide des contrôles gyroscopiques.Ressentez les vibrations - de l'impact des balles aux battements de votre coeur.Expérimentez un tout nouveau niveau de précision à l'aide du Pro Controller.Le jeu sera disponible le 17 Novembre.

Sniper Elite 4 bénéficiera de contrôles gyroscope et vibrations HD propres à la version Switch. Ces fonctionnalités permettront notamment de ressentir les battements de coeur de Karl Fairburne, ainsi que les impacts de balles reçues. Le jeu bénéficiera également d'un mode multijoueur local sans fil entre consoles Nintendo Switch et un support complet de la manette Switch Pro Controller.

posted the 10/14/2020