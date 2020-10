En dévoilant ce contenu inédit et disponible en amont de la sortie du jeu complet, Benoit Sokal et Microids souhaitent permettre aux fans de retrouver l’atmosphère unique et l’onirisme des premières aventures de Kate Walker. Un retour aux sources qui permettra aux joueurs de se lancer dans une histoire inédite faite de voyages, de rebondissements et d’émotions…



Les compositions musicales seront une nouvelle fois assurées par Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), déjà présent sur Syberia 2 et Syberia 3. Les fans pourront retrouver l’envoûtante et inoubliable musique du compositeur, illustrant avec brio le fascinant univers imaginé par Benoit Sokal.

Syberia: The World Before - Prologue se dévoile avec un trailer