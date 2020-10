Caractéristiques de John Wick Hex :



Timeline stratégique unique : Doté d'un mélange unique de combats stratégiques, John Wick Hex capture l'essentiel du combat tactique au coeur des films John Wick et l'adapte en jeu vidéo, à mi-chemin entre stratégie et action.

Système de combat complexe : Débloquez de nouvelles armes, nouveaux équipements et lieux. Chaque arme change votre manière de jouer.

Histoire Originale : Vivez une nouvelle expérience au travers d'une histoire inédite prenant place en amont des films John Wick, où vous retrouverez John dans une mission desespérée pour sauver Winston et Charon d'un dangereux adversaire.

Un doublage VO de qualité : L'histoire est racontée en anglais sous titré français par des voix iconiques du cinéma, et notamment Ian McShane, Lance Reddick, reprenant leurs rôles dans les films, ainsi que le légendaire doubleur Troy Baker.

Bande-son electrifiante : John Wick Hex reprend le style graphique noir des films et propose une bande-son dans la continuité de cela, composé par Austin Wintory.

Très bonne nouvelle, John Wick Hex aura droit à sa sortie en boîte grâce à Just for Games, qui devient un spécialiste des éditions boîtes.Le jeu sera disponible le 4 Décembre 2020, sur PS4 et Switch. Malheureusement, la XBOX n'aura pas de version boite.