Les memes d'animaux tels que le Power Hook Dog, le Mighty Fox, Magic Squirrel, et bien plus encore sont devenus des combattants !

Fight of Animals c'est des contrôles simples, de drôles d'animaux et des combats amusants !

Choisissez votre meme d'animal préféré et rejoignez le combat !

Les joueurs peuvent s’affronter en mode arcade pour devenir le roi des animaux !





Le jeu Fight of Animals aura sa boite au Japon.