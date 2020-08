Batman : Arkham Asylum, Control, Star Wars Jedi : Fallen Order, Hollow Knight, etc. Il n’y a jamais eu autant de Metroidvania qu’aujourd’hui ! Initiateur de cette tendance, Castlevania : Symphony of the Night a été un creuset d’expérimentations, imposant des mécaniques d’exploration et de RPG au sein d’un jeu de plates-formes. Mais comment les concepts du Metroidvania se sont-ils constitués au sein de ce titre hybride de Konami ? Et comment ce jeu en 2D a-t-il pu émerger et acquérir le statut d’oeuvre culte, en plein règne de la la PlayStation, alors que tous ne juraient que par une 3D encore primitive ?



Outre un focus sur l’histoire et les personnages de Castlevania : Symphony of the Night, l’auteur se plonge dans les coulisses de la création de ce titre, considéré comme incontournable par les joueurs, et analyse les raisons de son succès critique et commercial, tout en étudiant la personnalité de Koji Igarashi (concepteur, programmeur et assistant réalisateur sur le jeu, devenu par la suite producteur de la majorité des titres Castlevania).



À l’aide de nombreux propos rapportés, d’interviews exclusives et d’anecdotes inédites, l’auteur dresse un véritable making of de Castlevania : Symphony of the Night en replaçant le jeu dans son contexte à l’époque. Par ailleurs, il examine aussi la portée que celui-ci a eu par la suite non seulement sur la série Castlevania mais aussi sur le genre action-RPG en 2D.



Cette version collector limitée à 1500 exemplaires contient :



- Un coffret cartonné

- Le livre avec une couverture exclusive cartonnée

- 2 ex-libris signés Orioto

- 1 certificat d'authenticité numéroté







Auteur : Raphaël Lucas

Éditeur : Omaké Books

Contenu : 256 pages

Format : 14,8 cm x 21 cm

Sortie : 24 septembre 2020

Prix de vente : 29,90 €

