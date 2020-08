Cette édition standard comprendra une pochette en carton.



Date de sortie: T4 2020



Vous êtes le Mooseman et vous avez la capacité de voir tout ce qui est caché à l'œil du mortel. Vous êtes sur le point de visiter trois couches de cet univers - la première est le monde inférieur où résident les esprits des morts.Bienvenue dans le monde mystérieux du mythe ancien, basé sur la culture finno-ougrique de l'époque païenne révolue. il y a quelques années, le monde a été créé à partir d'une coquille d'œuf par un dieu nommé Yen. Dans les profondeurs obscures de l'océan sans fin, le monde inférieur est né. Le Monde du Milieu a été fait pour que les hommes y vivent, et le Monde Supérieur était l'endroit où les anciens dieux résideraient. Des multitudes d'esprits habitent parmi les couches de la création, gardant leurs secrets dans l'obscurité. Embarquez pour un voyage à travers tous les mondes des mythes anciens, trouvez des artefacts des tribus Chud et résolvez tous les mystères des contes finno-ougriques.



• Explorez les mondes inspirés du style animal de Perm



• Plongez dans l'atmosphère profonde de la musique folk Komi



• Rencontrez des dieux et des esprits oubliés depuis longtemps



• Apprenez les mythes antiques des tribus finno-ougriques



• Ne vous attendez pas à un voyage facile, il y a des énigmes dans le noir



• Débloquez de nouvelles capacités et utilisez-les pour accéder au monde supérieur • Trouvez tous les artefacts cachés à l'œil du mortel





Le jeu the Mooseman sortira en boîte grâce a Red Art Game. Toujours en édition limitée, mais pas que.Limité à 999 exemplairesPour 19,99€Un vinyle très limitée sera aussi disponible, attention seulement 300 exemplaires monde.Profitez de l'atmosphère de la bande originale de Mooseman écrite par Mikhail Shvachko.La musique chorale est interprétée par l'étudiant Сhoir du Perm Krai College of Arts and Culture.La musique chorale est arrangée et dirigée par Larisa Beletskaya.1 LP vinyle (19 titres) de la bande originale de The Mooseman300 exemplaires seulementDate de sortie: T4 2020Musique de Mikhail ShvachkoPour 19,99€