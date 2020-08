Reprenez le contrôle de Vinyl City, avec du rock !

Après avoir été injustement rejetés lors de leur audition pour rejoindre No Straight Roads, Mayday & Zuke découvrent les mauvaises intentions derrière l’empire NSR. C’est maintenant à eux de sauver leur ville de la corruption. Profitez de combats rapides et frénétiques avec une tournure musicale alors que ces deux rockeurs en herbe se défendent avec le pouvoir de la musique !

No Straight Roads sort demain et avec lui une édition collector, avec des goodies plutôt sympa.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un vinyl-Des baguettes exclusives-Un artbook de 64 pages