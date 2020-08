Tu n'es personne. Un paria dans votre propre secte vampirique. Un prisonnier politique sans valeur particulière. Une immigrante qui n'a jamais trouvé ses racines dans une ville d'immigrants. Un fumoir à chaîne dont le passe-temps favori est de regarder les rues à travers les fenêtres d'un fast-food à 4 heures du matin. La sensation d'enfoncement dans le creux de votre estomac vous indique que vous êtes condamné, et les voix déformées de l'ombre semblent d'accord. La malédiction de votre clan rend difficile l'interaction avec la technologie quotidienne. La dissociation est votre état naturel.



Mais quand le leader des Anarch à New York rencontre une fin horrible, parmi tous les sangsues de la métropole, c'est vous qui êtes choisi pour enquêter. Ne vous y trompez pas: c'est évidemment un piège, encore un autre coup dans l'horrible jeu de Jyhad, l'éternel combat pour le pouvoir entre les générations de vampires en guerre. Mais vous êtes Lasombra, et s'il y a une chose que vous savez, c'est celle-ci: si le Prince Ventrue et ses partisans vous sous-estiment, ils vont le regretter profondément.



Vampire: The Masquerade - Shadows of New York est un roman visuel situé dans le riche univers de Vampire: The Masquerade . Il agit comme une extension autonome et une pièce d'accompagnement de notre titre précédent, Coteries of New York. Alors que Coteries était une introduction générale au monde décrit dans la 5e édition du jeu de rôle de table à succès, Shadows présente une histoire plus personnelle et unique.



Un roman visuel abordant des thèmes d'horreur personnelle et politique, adapté à la fois aux vétérans de Vampire: The Masquerade et aux fans de jeux narratifs qui sont de nouveaux arrivants dans le décor.

Une extension autonome aux Coteries de New York . Découvrez la métropole familière à travers des yeux entièrement différents. Attendez-vous à de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et une nouvelle bande-son originale.

Incarnez un membre du clan Lasombra. Autrefois ennemis vicieux de la Camarilla, les Magisters ont décidé de chercher la sécurité dans les rangs de leurs anciens ennemis. Maîtrisez les ombres et communiquez avec les habitants de l'Autre Côté, mais méfiez-vous - Oblivion se cache toujours là-bas, prêt à vous dévorer tout entier.

Explorez les rues de la Big Apple. Pendant que vous cherchez des moyens d'assouvir votre soif de sang, apercevez diverses vignettes fascinantes et forgez des liens avec les habitants excentriques de la ville. Une seule partie ne suffira pas pour tout voir.

Formez votre esprit, façonnez votre destin. Avant, vous évitiez de vous définir et tentiez de rester neutre, mais compte tenu de votre situation, vous ne pouvez plus vous permettre de le faire. Les choix que vous faites modifieront votre façon de penser et votre façon de penser modifiera les chemins que vous emprunterez.

Si ça s'appelle Vampire: The Masquerade , cela signifie-t-il que vous avez quelque chose en commun avec World of Darkness , Bloodlines 2 , Redemption , le système de RPG de table culte, ou…?



Oui. Shadows of New York se déroule dans le même univers partagé, mais propose des expériences et des histoires autonomes. Vous pouvez repérer certaines connexions avec les autres titres, mais Shadows n'est pas une suite à des produits existants. Le monde des ténèbres est une franchise médiatique et un univers partagé, façonnés par divers créateurs et participants, ce qui signifie que toutes les histoires autonomes jouent dans un tout plus grand. Berlin tombant aux mains des Anarchs lors d'un GN officiel, le clan Lasombra s'associe à Camarilla in the Vampire: The Masquerade - Chicago By Night 5th Edition , le complot de Sophie Langley pour prendre le contrôle de New York dans les Coteries de New York - tout cela les événements s'influencent et interagissent subtilement les uns avec les autres.



Dois-je jouer à Coteries of New York pour comprendre et apprécier l'histoire de Shadows of New York ?



Pas du tout. Shadows of New York est une extension autonome de Coteries of New York , ce qui signifie qu'elle partage le décor de New York et une grande partie du casting de soutien avec notre titre précédent, mais est conçue pour offrir une expérience différente. Coteries a servi d'introduction aux bases de Vampire: The Masquerade 5th Edition - il était axé sur la présentation de différents clans de vampires et des concepts de base du cadre à travers le point de vue d'un vampire nouvellement arrivé, un personnage qui avait une histoire définie. , mais dans l'ensemble destiné à servir d'avatar de joueur.



Shadows of New York est une histoire plus personnelle, racontée du point de vue d'un personnage bien défini qui est déjà intégré dans la société Kindred et qui a son propre monologue intérieur développé (ce qui signifie que vous influencez sa personnalité au lieu de la façonner). Ceux qui sont familiers avec Coteries connaîtront déjà une grande partie du casting et attraperont des références qui passeraient autrement inaperçues, mais ceux qui décident de commencer avec Shadows et de revenir plus tard à Coteries devraient pouvoir profiter des deux expériences tout autant que ils le feraient s'ils les jouaient dans leur ordre de sortie. Les deux histoires sont essentiellement séparées, différentes à la fois sur le plan sonore et thématique.



Sur quelles plateformes Shadows of New York sera-t-il disponible? Y aura-t-il une date de sortie simultanée?



Shadows of New York sera lancé simultanément sur PC (Windows, Mac OS et Linux), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en 2020.



Le jeu prend-il en charge les contrôleurs?



Oui. Vous pourrez jouer à la fois avec la souris et le clavier, ainsi qu'avec un contrôleur.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, sera disponible le 10 Septembre sur tous les supports.C'est une extension stand alone