The Suicide of Rachel Foster est une enquête menée à la première personne, où la mélancolie et la nostalgie se mêlent à un drame familial. Une expérience immersive pourvue d’une histoire à différents niveaux de lecture, de plusieurs fins et d’un son binaural qui permet à l’hôtel de prendre vie.



Le joueur incarne Nicole, une jeune femme décidée à accomplir la dernière volonté de sa mère : vendre l’hôtel familial et se racheter auprès de la famille de Rachel Foster, avec qui son père entretenait une liaison. Contrainte de séjourner à l’hôtel abandonné à cause d’un blizzard, Nicole trouve du soutien auprès d’Irving, un jeune agent de la FEMA, et commence à mener l’enquête sur le sombre passé de sa famille.



Un hôtel vaste et détaillé à explorer au fil d'une enquête sur de sombres secrets familiaux

Un bande-son binaurale au service d'une expérience immersive

Un thriller qui mélange savamment horreur et mystère

The Suicide of Rachel Foster sera disponible le 26 août sur PlayStation 4 et Xbox One au prix de 19,99 €.