Dans The Walking Dead Onslaught, les joueurs sont invités à s’embarquer pour une histoire originale faisant suite aux événements de la guerre des sauveurs. Les joueurs devront se battre en tant que Rick, Daryl,Michonne et Carol pour rassembler les ressources nécessaires afin de reconstruire leur colonie, rebâtir la civilisation et se prépare à un véritable massacre de marcheurs. Nécessite le PSVR.

Un nouveau jeu The Walking Dead sera disponible sur PS4 et voici le contenu de cette édition limitée.Just for Games se chargera de distribuer le jeu en boîte chez nous.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Des bonus in gameBonus de pré-commandes :-2 cartes postale exclusives-Un set de cartes postal en téléchargement-Un artbook en téléchargement-La bande originale en téléchargement-Des Avatars PlaystationLe jeu sera disponible le 2 Octobre