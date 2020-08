Plus de 2 000 jeux indépendants sont sortis grâce au programme ID@Xbox.

Depuis les débuts du programme, ID@Xbox a versé plus de 1,5 milliard de dollars de royalties aux développeurs indépendants.

L’univers du jeu indépendant n’a jamais été aussi fascinant. Pour certains des nouveaux créateurs de la scène, le début du mouvement des jeux indépendants fait partie de l’histoire et non de leur vécu. Alors que nous nous préparons à franchir le premier pas de la nouvelle génération de consoles avec la Xbox Series X, il semble opportun de revenir sur la naissance de la scène moderne du jeu vidéo indépendant, en nous attardant particulièrement sur le rôle qu’a joué Microsoft en façonnant ladite scène, notamment grâce au programme ID@Xbox, qui a grandement évolué depuis sa création.

Avec la sortie de Swimsanity de Decoy Games la semaine dernière, la barre des 2 000 jeux imaginés par des développeurs indépendants sortis sur Xbox One et sur PC a été franchie ! Depuis la création du programme ID@Xbox, nous avons versé plus de 1,5 milliard de dollars de royalties aux développeurs indépendants. Tous les genres coexistent : des MMOs comme Black Desert aux jeux multijoueur nerveux tels que Warframe, en passant par des titres plus paisibles comme Slime Rancher, exigeant de la réflexion à l’image de Human Fall Flat ou remplis de plateformes retorses comme dans Celeste. On pourrait croire que la seule chose que ces titres ont en commun, c’est la diversité. En réalité, ils représentent avant tout la possibilité d’innover, d’être précurseur et de créer en toute liberté, des choses que seul le jeu indépendant peut se permettre.



