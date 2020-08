Outre un focus sur l’histoire et les personnages de Castlevania : Symphony of the Night, l’auteur se plonge dans les coulisses de la création de ce titre, considéré comme incontournable par les joueurs, et analyse les raisons de son succès critique et commercial, tout en étudiant la personnalité de Koji Igarashi (concepteur, programmeur et assistant réalisateur sur le jeu, devenu par la suite producteur de la majorité des titres Castlevania). À l’aide de propos rapportés, d’interviews exclusives et d’anecdotes inédites, l’auteur dresse un véritable making of de

Castlevania : Symphony of the Night en replaçant le jeu dans son contexte à l’époque. Par ailleurs, il examine aussi la portée que celui-ci a eu par la suite non seulement sur la série Castlevania mais aussi sur le genre action-RPG en 2D.

Omaké Books, va sortir un livre sur Castlevania Symphony of the Night avec quelques goodies à l'intérieur.Pour le moment, aucune info sur le nombre de pages, ni sur la couverture du livre.À l'intérieur nous retrouverons :-Le livre avec une couverture alternative-Un coffret-Un set de deux lithographies29.99€Date de sortie prévue pour le 24 Septembre 2020, pour 29.99€