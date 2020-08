Aujourd’hui, sur le Xbox Wire, nous avons publié un communiqué de Kareem Choudhry, Corporate Vice President Project xCloud, dans lequel il annonce que le cloud gaming sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate à partir du 15 septembre, dans 22 pays dont la France. Les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront alors profiter de leur catalogue de plus de 100 jeux sur appareils mobiles Android.

posted the 08/04/2020 at 01:48 PM by leblogdeshacka