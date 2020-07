Le jeu Maid Of Sker, aura droit à une édition limitée à seulement 115 exemplaires monde.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Vinyl-Un artbook digital-Une Map digitalPas grand chose de physique dans cette édition, mais les fans d'éditions limitées seront peut être ravis!

posted the 07/30/2020 at 02:27 PM by leblogdeshacka