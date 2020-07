Dana White, le Président de l’UFC, commente: “EA SPORTS UFC 4 est le meilleur jeu de combat qui a été conçu. Les fans peuvent jouer dans les meilleures salles, ainsi que dans les décors Kumite et Cour. Ce jeu vous permet de jouer avec certains des meilleurs athlètes de l’histoire de l’UFC, ainsi que des légendes comme Bruce Lee et des champions de boxe comme Anthony Joshua et Tyson Fury. C’est fou à quel point le jeu est bon.”

Israel Adesanya, champion UFC poids moyens, ajoute: “Je suis le représentant de la nouvelle vague des combattants UFC, donc cela paraît évident de représenter le sport pour cette nouvelle génération de jeu UFC. J’ai hâte que mes fans puissent jouer avec mon avatar autant que j’ai pris plaisir à jouer avec le mien.”

Le jeu sera disponible le 14 Août