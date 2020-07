Abordez des sujets controversés à travers les yeux d’un enfant dans ces aventures satiriques qui vous attireront dans les coins sombres de la vie quotidienne.



Créez votre propre religion pièce par pièce ou artisanat votre chemin à la domination du monde dans ce monde unique coloré et fabriqué à la main. Rencontrez les personnages particuliers des Aventures psychotiques et découvrez leurs histoires qui se déroulent au fur et à mesure que vous progressez dans votre quête.



Psychotic Adventures Origins est une compilation des deux premiers jeux de l’univers Psychotic : Agatha Knife et Mechanika par le développeur espagnol Mango Protocol. Ces deux jeux ont jeté les bases pour le cadre étrange et coloré de cette série.

Psychotic Adventures Origins débarque en version boite dans une édition classique et Collector par 1st Press.Les différentes versions du jeu sont en préco actuellement.La version Regular Switch est limitée à 2500 copies.A l'intérieur de la version Regular Switch, nous retrouverons:-Le jeu-Une pièce collector-Un manuel de 40 pages-Un fourreauLe prix de cette version est de 37.99€La version Regular PS4 est limitée à 1200 copies.A l'intérieur de la version Regular PS4, nous retrouverons:-Le jeu-Une pièce collector-Un manuel de 40 pages-Un fourreauLe prix de cette version est de 32.99€La version Collector's Edition de la version Switch est limitée à 1000 copiesA l'intérieur de la version Collector's Edition Switch, nous retrouverons:-Le jeu-Une pièce collector-Un manuel de 40 pages-Un fourreau-Un jeu de cartes de Tarot (33 catres)-Un poster au format A2-L'OST du jeu sur CD (livret de 12 pages inclus)-Deux mini-livres "Psychotic Girls" (10x10cm)-Portes-clefs de Nika et Agatha (10cm)Le prix de cette version est de 81.99€La version Collector's Edition de la version PS4 est limitée à 500 copiesA l'intérieur de la version Collector's Edition Switch, nous retrouverons:-Le jeu-Une pièce collector-Un manuel de 40 pages-Un fourreau-Un jeu de cartes de Tarot (33 catres)-Un poster au format A2-L'OST du jeu sur CD (livret de 12 pages inclus)-Deux mini-livres "Psychotic Girls" (10x10cm)-Portes-clefs de Nika et Agatha (10cm)Le prix de cette version est de 78.99€