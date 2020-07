Dans Zoids Wild : Blast Unleashed les joueurs devront déchaîner les monstrueux pouvoirs et autres instincts bestiaux des Zoids, dans des combats au corps-à-corps à couper le souffle. Combattez contre vos amis, ou dans un tout nouveau mode d’aventure solo, ou l'on suivra la Team Freedom menée par Arashi dans leur combat contre la Team Dark Metal, obnubilée par le pouvoir.



« Nous sommes ravi de faire parti de cette offensive, visant à faire découvrir la dernière itération de la légendaire franchise des Zoids en Occident » nous dit Terry Malham, PDG de Outright Games. « C’est une marque intergénérationnelle qui résonne aussi bien chez les enfants que chez les adultes, et on a vraiment hâte que chacun puisse se plonger dans l’action et jouer ensemble en cette fin d’année ».

Zoids Wild - Blast Unleashed, débarquera le 16 Octobre sur Switch.Le jeu sera distribué par Just for Games chez nousPerso, j'aime bien cette série et j'ai hâte de jouer au nouveau jeu.