Warhorse Studios en quelques chiffres :



2011 Warhorse Studios est créé par deux développeurs.

2012/13 Warhorse commence à travailler sur le premier prototype de KCD avec une quinzaine de collègues.

2014 Kingdom Come: Deliverance célèbre le succès de la campagne Kickstarter avec 35 384 Backers et 1 106 371£ récoltés.

2015/2016 Plus de 80 000 personnes jouent à la première version Alpha/Beta de KCD en faisant de précieux retours aux équipes.

2017 Warhorse Studios et Koch Media / Deep Silver établissent un partenariat de distribution à travers le monde.

2018 Kingdom Come: Deliverance réalisé par 110 développeurs sort enfin le 13 février et s'écoule à plus d’un million de copies au cours de son premier mois.

2018/2019 Warhorse Studios remporte une quarantaine de récompenses internationales et sort 4 DLC en plus de plusieurs extensions gratuites.

2019 Un an après sa sortie, Kingdom Come: Deliverance s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Koch Media/Deep Silver font l’acquisition de Warhorse Studios.

2020 Les ventes de KCD ont dépassé la barre des 3 millions de copies vendues et 140 développeurs ont réuni leurs forces pour ce qui arrivera prochainement…

Un nouveau logo pour Warhorse Studios dévoilé !