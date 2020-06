La série Panzer Dragoon , avec trois titres sortis sur la Sega Saturn entre 1995 et 1998.



Dans le passé, les jeux ont été nommés dans le «Top 100 des jeux vidéo de tous les temps - IGN.com» (plusieurs fois) et ont été nommés «L'art des jeux vidéo» (2012). Son sens du jeu et de l'art ont été très bien reçus et ont gagné une base de fans passionnés.



Cependant, en raison des tendances du marché, les deux titres qui composent la trilogie, Zwei et Azel ( Saga ) n'ont pas été dotés de ports pour les dernières consoles depuis longtemps…



Avec une vision à 360 degrés, la trlogie de la série qui peut être considérée comme «le jeu le plus compatible avec la VR» sera ressuscitée en un seul titre omnibus…!



Le monde Panzer Dragoon renaît pour la VR à la première personne à 360 degrés.



A vous maintenant de trouver le dragon. Ouvrez la boîte de Pandore et volez avec différents dragons.



«Le dragon» attend le jour où il vole avec le «Divin Visiteur»…



Plates-formes prévues:



PC VR

Console VR

VR autonome

Sera publié en 2021.



Nous avons besoin de votre aide pour ajouter plus d'épisodes! Le financement participatif commencera en 2020!