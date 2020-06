Iron Harvest sur PC est un jeu de stratégie en temps réel qui prend place après la Première Guerre mondiale dans une version alternative des années 20. Les fermiers ont trouvé une multitude d'armes et de munitions en labourant leurs champs, et se préparent à combattre en utilisant de véritables machines de guerre.

posted the 06/16/2020 at 04:22 PM