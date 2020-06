D’après Terry Malham, PDG de Outright Games (le leader mondial de l’édition de divertissement interactif familial) : « la franchise Transformers est l’une des plus reconnaissable et endurante du monde du divertissement. C’est pour nous un véritable honneur que de travailler avec un univers et des personnages aussi iconiques , à la création d’un jeu Transformers pour console que les familles puissent apprécier ensemble. »



Selon Mark Blecher, vice-président de la division Coporate Strategy & Business Affairs de Habsro : « Transformers Battlegrounds porte une vision authentiquement nouvelle de ce que peut être un jeu vidéo Transformers. Nous sommes très excités à l’idée d’adapter l’histoire de cette bataille épique entre Autobots et Decepticons auprès d’une nouvelle génération de fans sur console. »

Un nouveau jeu Transformers, Transformers Battlegrounds vient d'être annoncé pour une sortie en boite.Le jeu sera disponible sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, le 23 Octobre 2020.La version boite sera distribué par Just for Games chez nous.