Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2aura droit à son édition collector et elle est sympa mêmeA l'intérieur nous retrouverons :Le jeu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2Une carte détaillée de SeattleUn vinyle 45 tours contenant une sélection de pistes musicalesUne figurine de 28 cm d'Elif en résineUn steelbookLa 5ème édition du livre de règles (via un code de téléchargement)Les DLCLe pack de précommande First bloodLe pack Unsanctioned Blood-Season Pass of the WolfUne édition sans le jeu sera disponible à 109.99€