A propos de l’histoire de XIII :



Qui êtes-vous vraiment ?



Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan.



Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays…

Le jeu XIII revient dans une version Remastered de toute beauté, avec en bonus une édition limitée.La version Limited EditionCette édition comprendra :Le jeu en version physiqueUn boitier métal recto-verso3 lithographies13 skins d'armes en jeu