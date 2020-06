A toi qui aimes les films et séries d'horreur, pas les Saw, mais bien les vrais films d'horreurs. Ceux qui te font mettre ton cerveau en vrac, tellement le film ou la série joue sur la peur psychologique. Those Who Remain est fait pour toi, en attendant, un futur jeu d'horreur à la P.T (je regrette encore d'avoir vendu ma PS4 qui contenait la démo)Ne vous laissez pas prendre avec ses graphismes vieillots, Those Who Remain est un jeu qui vous fera froid dans le dos. Les différents lieux traversés sont tout de même relativement beaux et plus que les graphismes, ce genre de jeu sert surtout à bien flipper le soir dans la pénombre bien au fond de son canapé.Le jeu est parfois assez claustro, je trouve.Those Who Remain, vous fera sursauter quelques fois, avec une musique qui s'accélère pour pas grand-chose, ou juste pour vous faire vraiment peur. Le pire c'est que ça marche.Avec des mécaniques veilles de la génération PS360, Those Who Remain, vous demandera un petit temps d'adaptation. Après, seuls 3 touches vous serviront, le stick pour avancer (appuyer dessus pour courir), la touche A pour ouvrir les portes et les différentes tâches).Attention de ne pas aller trop dans la pénombre, sous peine de mourir. Et vous allez mourir un paquet de fois.Le jeu n'est pas bien long, compter environ 12-15h pour finir le jeu.Sans compter sur quelques passages bien flippants, le début avec toutes les ombres debout avec leurs yeux brillants. Putain, j'ai eu des frissons bordel.Gros point faible du jeu, si vous êtes bloqué, bah vous êtes bloqué, aucune aide rien. C'est vraiment rageant par moment de tourner en rond pendant plusieurs heures.Those Who Remain vous donnera quelques gouttes de sueur, malgré des graphismes vieillissant et une jouabilité d'un autre temps. Le jeu mérite le détour, mais attention, pas au prix fort malheureusement.Avec un budget plus conséquent, Those Who Remain aurait pu être un jeu de fou, malheureusement, il restera juste correct, alors qu'il aurait pu prétendre à mieux.