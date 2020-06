Evoland est un voyage à travers l'histoire des jeux d'action/aventure, au cours duquel vous pourrez débloquer de nouveaux systèmes de gameplay, technologies et améliorations graphiques en progressant dans le jeu. Evoland vous fera voyager des graphismes monochromes à la 3D, et des batailles au tour par tour aux combats de boss en temps réel, le tout avec une bonne dose d'humour et de références à des jeux emblématiques.



Le style graphique d'Evoland 2 change tandis que vous voyagez dans le temps, et son gameplay évolue au fil de l'aventure. Il s'agit d'un véritable jeu de rôle, doté d'un scénario profond basé sur les voyages dans le temps : vous serez amené à traverser différentes époques et même à changer le cours de l'histoire du monde.



Pleine d'humour et de références à des jeux emblématiques, la série des Evoland propose une aventure épique et extraordinaire, qui se démarque clairement de tous les jeux que vous connaissez.

- 5000 exemplaires

- Sur Playstation 4

- €24,99

- Release date: Q3 2020

- Publisher : Red Art Games

- Developer: Shiro Games

- Ouverture des précommandes le jeudi 11 juin à 17h (heure française)

- Edition standard en français et en anglais

- Sleeve cartonnée avec le jeu





- Evoland I OST - 1 vinyle de 18 pistes

- Limité à 500 exemplaires

- €29,99







- Evoland II OST - 3 vinyles qui contiennent 51 pistes en totalité

- Limité à 500 exemplaires

- €59,99 - Evoland II OST - 3 vinyles qui contiennent 51 pistes en totalité- Limité à 500 exemplaires- €59,99

Evoland Legendary Edition débarque sur PS4 dans une version boite et avec lui 2 vinyles.Les vinyles