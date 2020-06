Le jeu Creepy Road arrivé en boîte sur PS4Un monde devenu fou. Des hordes d'ennemis s'interposent entre Flint Trucker et sa bien-aimée Angelina.Seuls son courage et son fusil de chasse pourront l'aider à se rendre à la maison pour sauver l'amour de sa vie.

posted the 06/06/2020 at 08:29 PM