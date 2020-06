Nous avons mis tout notre amour dans le développement de Skelattack, et nous sommes heureux de pouvoir non seulement le présenter au monde en bonne et due forme, mais aussi permettre aux joueurs de mettre la main sur ce platformer dès maintenant. Konami a été le partenaire idéal tout au long du processus, et nous nous sommes d'ailleurs inspirés de titres légendaires tels que Castlevania, Contra et Goemon. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec une équipe aussi expérimentée pour lancer Skelattack.

Konami vient d'annoncer un nouveau jeu, Skelattack. Un petit jeu 2D qui à l'air sympathique. Disponible sur One, PS4, PC et Switch dès maintenant.