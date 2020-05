Le jeu The Outer World dévoile son poids sur Switch et il vous faudra un peu de place.Rapetissez vos ennemis avec le rayon réducteur ou faites-les tomber sous votre charme grâce à votre charisme inné ; dans The Outer Worlds, jouez comme vous voulez et devenez le héros (ou le méchant) intergalactique dont vous avez toujours rêvé. Et grâce à la Nintendo Switch, vous pourrez désormais emmener The Outer Worlds partout avec vous.Il vous demandera 9.8GB sur votre SwitchLe jeu sera disponible le 5 Juin en boîte et avec une cartouche svp.Lien affilié The Outer World 10 offerts en CC