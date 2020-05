The Ascent (Neon Giant / Curve Digital) : Un RPG d’action en solo et coopération se déroulant dans un monde cyberpunk. La méga-corporation qui vous possède, vous et tout le monde, The Ascent Group, vient de s’effondrer. La confusion et le chaos s’ensuivent, la sécurité et l’ordre appartiennent au passé et, sans protection, chacun est livré à lui-même. Empêchez les gangs et les entreprises hostiles de prendre le dessus et découvrez la réalité sur les événements de ce shooter de science-fiction explosif.

Le jeu The Ascent se dévoile un peu plus avec 12 minute de gameplay par IGN